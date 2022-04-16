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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Ротор
Торпедо - Ротор: обзор матча 16 апреля 2022
Торпедо
16.04.2022, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
1 : 0
Завершен
Ротор
29'
М. Султонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Ротор
87'
Желтая карточка
С. Слепов
Желтая карточка
А. Рязанцев
83'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Т. Абдрашитов
78'
Замена
А. Калмыков
️️️️
Д. Лаптев
78'
71'
Замена
Б. Кавтарадзе
️️️️
Г. Махатадзе
62'
Замена
И. Школик
️️️️
И. Мартынов
53'
Желтая карточка
И. Бериашвили
46'
Замена
А. Ташаев
️️️️
С. Серченков
Замена
Т. Абдрашитов
️️️️
М. Султонов
45'
39'
Желтая карточка
В. Шахов
Пенальти не реализован!
М. Султонов
35'
34'
Желтая карточка
С. Серченков
ГОЛ! 1:0!
М. Султонов
29'
16'
Замена
С. Слепов
️️️️
Д. Пелих
9'
Желтая карточка
Д. Пелих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
35
Иван Енин
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
2
Илья Елисеев
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
25
Егор Дорохов
ЦФ
Ротор
34
Никита Репин
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
20
Игорь Школик
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
4-2-1-1-2
16
Ботнарь
44
Самсонов
5
Шумских
22
Кожемякин
28
Прошкин
20
Померко
35
Енин
52
Нетфуллин
28
Султонов
10
Лебеденко
10
Лаптев
3-3-1-3
24
Терновский
4
Бериашвили
3
Мартынов
29
Шахов
8
Дудиев
6
Макаров
2
Пелих
21
Махатадзе
8
Серченков
7
Чуканов
7
Кипиани
Абдрашитов
7
Рязанцев
7
Рязанцев
Абдрашитов
10
Лаптев
90
Калмыков
90
Калмыков
10
Лаптев
28
Султонов
41
Абдрашитов
41
Абдрашитов
28
Султонов
2
Пелих
79
Слепов
79
Слепов
2
Пелих
3
Мартынов
20
Школик
20
Школик
3
Мартынов
8
Серченков
88
Ташаев
88
Ташаев
8
Серченков
21
Махатадзе
17
Кавтарадзе
17
Кавтарадзе
21
Махатадзе
Остались в запасе
Торпедо
Ротор
20
Данил Полубояринов
ЦП
26
Павел Седько
ЛВ
56
Александр Довбня
ВР
2
Илья Елисеев
ПЗ
27
Александр Орехов
ЦП
25
Егор Дорохов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
34
Никита Репин
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
20
Данил Полубояринов
ЦП
26
Павел Седько
ЛВ
56
Александр Довбня
ВР
2
Илья Елисеев
ПЗ
27
Александр Орехов
ЦП
25
Егор Дорохов
ЦФ
Остались в запасе
34
Никита Репин
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Торпедо - Ротор
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Дмитрий Колосков
Евгений Синянский
Делегат:
Илья Рабин
Инспектор:
Виктор Клепиков
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
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