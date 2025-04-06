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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Ротор
Торпедо - Ротор: обзор матча 06 апреля 2025
Торпедо
06.04.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Ротор
52'
М. Мальцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Ротор
90'
+5
Желтая карточка
Е. Болотов
87'
Желтая карточка
Н. Чагров
84'
Замена
Г. Шильников
️️️️
С. Макаров
71'
Замена
З. Плиев
️️️️
И. Сафронов
71'
Замена
М. Турищев
️️️️
Т. Касимов
70'
Замена
Е. Болотов
️️️️
М. Мальцев
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
Х. Хосонов
67'
Замена
М. Максимов
️️️️
Й. Гузман
67'
60'
Замена
Д. Лаврищев
️️️️
И. Кухарчук
Замена
Алессон
️️️️
Г. Алыкулов
59'
Желтая карточка
М. Чурич
53'
52'
ГОЛ! 0:1!
М. Мальцев
Замена
В. Галкин
️️️️
И. Манелов
46'
30'
Желтая карточка
Д. Прищепа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
10
Йейсон Гузман
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
77
Алессон
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
7
Александр Юшин
ПВ
20
Егор Сысоев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Ботнарь
90
Роганович
3
Иваньков
4
Бородин
99
Шевченко
97
Чурич
80
Хосонов
11
Алыкулов
10
Гузман
2
Манелов
38
Чупаев
4-2-3-1
13
Чагров
28
Семенов
3
Швецов
24
Клещенко
35
Прищепа
19
Плотников
6
Макаров
44
Кухарчук
24
Мальцев
31
Касимов
7
Сафронов
80
Хосонов
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
80
Хосонов
2
Манелов
90
Галкин
90
Галкин
2
Манелов
11
Алыкулов
77
Алессон
77
Алессон
11
Алыкулов
10
Гузман
21
Максимов
21
Максимов
10
Гузман
7
Сафронов
3
Плиев
3
Плиев
7
Сафронов
6
Макаров
17
Шильников
17
Шильников
6
Макаров
24
Мальцев
57
Болотов
57
Болотов
24
Мальцев
44
Кухарчук
23
Лаврищев
23
Лаврищев
44
Кухарчук
31
Касимов
90
Турищев
90
Турищев
31
Касимов
Остались в запасе
Торпедо
Ротор
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
20
Егор Сысоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
57
Вадим Аверкиев
ВР
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
20
Егор Сысоев
ЦФ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Торпедо - Ротор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Ротор
- : -
06.12.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Руслан Шекемов (Нальчик)
Игорь Золотарев (Брянск)
Резервный судья:
Алексей Лапатухин (Москва)
Делегат:
Максим Шаров (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
Арена-Химки
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