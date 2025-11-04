5 ноября на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится четвертьфинал Пути РПЛ Кубка России, в котором хозяева примут «Краснодар». Команды подходят к игре с разной динамикой: «Оренбург» пытается восстановиться после неудач, а «Краснодар» находится в превосходной форме и уверенно идeт к финальной стадии турнира.

«Оренбург»

После разгромного поражения от «Зенита» (0:6) в Кубке России команда пытается стабилизировать игру. Победа над «Сочи» в РПЛ (3:1) немного улучшила настроение, но проблемы в защите остаются. В последних пяти матчах «Оренбург» забил всего 4 мяча и пропустил 10, а в среднем показатель пропущенных – 2 гола за игру. Команда неплохо выглядит дома, но часто теряет концентрацию во втором тайме. Атакующие действия зависят от индивидуальных вспышек, что усложняет игру против соперников с сильной структурой.

«Краснодар»

«Быки» продолжают демонстрировать высокий уровень – шесть побед подряд, в том числе три «сухие». В Кубке России команда прошла «Сочи» с уверенным счeтом 3:0 и сохраняет лучшую оборону турнира: всего один пропущенный мяч за пять игр. В последних матчах «Краснодар» стабильно реализует моменты, забивая по два гола за встречу, а средняя результативность – 2.00 на игру. За счeт глубины состава и уверенной игры без мяча команда уверенно контролирует темп и пространство.

Факты о командах

«Оренбург»

Пропускает в 5 последних матчах

В среднем: 0.80 забито, 2.00 пропущено

4 забитых и 10 пропущенных в 5 последних играх

Победа над «Сочи» 3:1 в последнем туре РПЛ

«Краснодар»

Побеждает в 6 матчах подряд

В среднем: 2.00 забито, 0.20 пропущено

Не пропускает в 6 из 8 последних встреч

10 забитых и 1 пропущенный за 5 матчей

Прогноз на матч «Оренбург» – «Краснодар»

Разница в классе и текущей форме очевидна. «Краснодар» играет слаженно и рационально, минимизируя риски у своих ворот, тогда как «Оренбург» часто теряет мяч в переходных фазах. Гости наверняка возьмут под контроль центр поля и будут искать пространство за спиной защитников соперника. При этом хозяева способны создать пару опасных моментов благодаря активности в атаке, но стабильность «Краснодара» делает их фаворитом. Матч, скорее всего, пройдeт под контролем гостей и не станет сверхрезультативным.

Рекомендованные ставки