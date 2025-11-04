Введите ваш ник на сайте
«Оренбург» – «Краснодар»: прогноз и ставки на матч 5 ноября 2025 с коэффициентом 1.55

04 ноября 2025 9:54
Оренбург - Краснодар
05 нояб. 2025, среда 16:00 | Россия. Кубок, 1/4 финала
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Краснодара»
Сделать ставку

5 ноября на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится четвертьфинал Пути РПЛ Кубка России, в котором хозяева примут «Краснодар». Команды подходят к игре с разной динамикой: «Оренбург» пытается восстановиться после неудач, а «Краснодар» находится в превосходной форме и уверенно идeт к финальной стадии турнира.

«Оренбург»

После разгромного поражения от «Зенита» (0:6) в Кубке России команда пытается стабилизировать игру. Победа над «Сочи» в РПЛ (3:1) немного улучшила настроение, но проблемы в защите остаются. В последних пяти матчах «Оренбург» забил всего 4 мяча и пропустил 10, а в среднем показатель пропущенных – 2 гола за игру. Команда неплохо выглядит дома, но часто теряет концентрацию во втором тайме. Атакующие действия зависят от индивидуальных вспышек, что усложняет игру против соперников с сильной структурой.

«Краснодар»

«Быки» продолжают демонстрировать высокий уровень – шесть побед подряд, в том числе три «сухие». В Кубке России команда прошла «Сочи» с уверенным счeтом 3:0 и сохраняет лучшую оборону турнира: всего один пропущенный мяч за пять игр. В последних матчах «Краснодар» стабильно реализует моменты, забивая по два гола за встречу, а средняя результативность – 2.00 на игру. За счeт глубины состава и уверенной игры без мяча команда уверенно контролирует темп и пространство.

Факты о командах

«Оренбург»

  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 2.00 пропущено
  • 4 забитых и 10 пропущенных в 5 последних играх
  • Победа над «Сочи» 3:1 в последнем туре РПЛ

«Краснодар»

  • Побеждает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 2.00 забито, 0.20 пропущено
  • Не пропускает в 6 из 8 последних встреч
  • 10 забитых и 1 пропущенный за 5 матчей

Личные встречи
14% (2)
29% (4)
57% (8)
17
Забитых мячей
27
1.21
В среднем за матч
1.93
5:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Оренбург
0 : 1
10.08.2025
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Оренбург
1 : 2
17.05.2025
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 0
03.11.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
2 : 1
03.12.2023
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Оренбург
0 : 2
12.08.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Оренбург
5 : 1
13.11.2022
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
2 : 0
21.08.2022
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Оренбург
0 : 3
27.06.2020
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
1 : 1
27.10.2019
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
2 : 2
11.03.2019
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Оренбург
1 : 1
26.08.2018
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Оренбург
1 : 0
07.05.2017
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
3 : 3
06.11.2016
Оренбург
Россия. Кубок, 1/8 финала
Краснодар
3 : 2
27.10.2016
Оренбург
Показать все

Прогноз на матч «Оренбург» – «Краснодар»

Разница в классе и текущей форме очевидна. «Краснодар» играет слаженно и рационально, минимизируя риски у своих ворот, тогда как «Оренбург» часто теряет мяч в переходных фазах. Гости наверняка возьмут под контроль центр поля и будут искать пространство за спиной защитников соперника. При этом хозяева способны создать пару опасных моментов благодаря активности в атаке, но стабильность «Краснодара» делает их фаворитом. Матч, скорее всего, пройдeт под контролем гостей и не станет сверхрезультативным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Краснодара» – коэффициент 1.55
  • Тотал меньше 3.0 голов – коэффициент 1.80

1.55
Победа «Краснодара»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Краснодар Оренбург
18+
  • Читайте нас: 