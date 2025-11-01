На «Водафон Парке» в Стамбуле пройдeт одно из самых ожидаемых противостояний сезона – «Бешикташ» примет «Фенербахче». Это дерби всегда проходит в напряжeнной атмосфере, а сейчас обе команды подходят к матчу в неплохой форме и с амбициями на верхние позиции в таблице.

«Бешикташ»

После десяти туров «Бешикташ» идeт на четвeртом месте, имея 17 очков. Команда стабильно забивает, но при этом не всегда надeжна в обороне. В последних шести матчах чемпионата «Бешикташ» неизменно поражает ворота соперников, в том числе в гостевых матчах против «Коньяспора» и «Галатасарая». За последние пять туров чeрно-белые забили восемь голов и пропустили пять. Лидером атаки является Тэмми Абрахам – девять голов в 16 матчах, а его взаимодействие с флангами остаeтся ключевым элементом атакующих действий. Команда активно использует фланговые передачи и стандарты, но под давлением часто допускает позиционные ошибки у своих ворот.

«Фенербахче»

Клуб занимает третье место, набрав 22 очка. Подход к дерби у «канареек» внушительный: 11 матчей без поражений в Суперлиге и три победы подряд. «Фенербахче» продолжает радовать результативностью и стабильностью – девять забитых мячей в последних пяти играх при всего двух пропущенных. Лидером атаки выступает Юссеф Эн-Несири, забивший шесть голов. Команда демонстрирует сбалансированную игру: плотная оборона, активное давление в центре поля и быстрые переходы в атаку. Особенно сильна команда во втором тайме, где часто дожимает соперников за счeт физической готовности.

Факты о командах

«Бешикташ»

4-е место, 17 очков

Забивает в 6 матчах подряд

Средняя результативность: 1.6 забитого и 1.0 пропущенного за игру

8 голов за последние 5 матчей

«Фенербахче»

3-е место, 22 очка

Не проигрывает 11 матчей

Средняя результативность: 1.8 забитого и 0.4 пропущенного за игру

Победы в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Фенербахче»

Игра обещает быть напряжeнной и насыщенной. «Бешикташ» дома играет агрессивно и часто идeт вперeд большими силами, но это может оставить пространство для контратак соперника. «Фенербахче» сейчас выглядит более сбалансировано и уверенно в обороне, однако в таких матчах важен фактор эмоционального давления и поддержки трибун. Ожидается открытая борьба с голами с обеих сторон. Более вероятным сценарием станет результативный матч, где гости смогут как минимум избежать поражения.

