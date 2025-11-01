Введите ваш ник на сайте
«Бешикташ» – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.90

01 ноября 2025 11:29
Бешикташ - Фенербахче
02 нояб. 2025, воскресенье 20:00 | Турция. Суперлига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Обе забьют
Сделать ставку

На «Водафон Парке» в Стамбуле пройдeт одно из самых ожидаемых противостояний сезона – «Бешикташ» примет «Фенербахче». Это дерби всегда проходит в напряжeнной атмосфере, а сейчас обе команды подходят к матчу в неплохой форме и с амбициями на верхние позиции в таблице.

«Бешикташ»

После десяти туров «Бешикташ» идeт на четвeртом месте, имея 17 очков. Команда стабильно забивает, но при этом не всегда надeжна в обороне. В последних шести матчах чемпионата «Бешикташ» неизменно поражает ворота соперников, в том числе в гостевых матчах против «Коньяспора» и «Галатасарая». За последние пять туров чeрно-белые забили восемь голов и пропустили пять. Лидером атаки является Тэмми Абрахам – девять голов в 16 матчах, а его взаимодействие с флангами остаeтся ключевым элементом атакующих действий. Команда активно использует фланговые передачи и стандарты, но под давлением часто допускает позиционные ошибки у своих ворот.

«Фенербахче»

Клуб занимает третье место, набрав 22 очка. Подход к дерби у «канареек» внушительный: 11 матчей без поражений в Суперлиге и три победы подряд. «Фенербахче» продолжает радовать результативностью и стабильностью – девять забитых мячей в последних пяти играх при всего двух пропущенных. Лидером атаки выступает Юссеф Эн-Несири, забивший шесть голов. Команда демонстрирует сбалансированную игру: плотная оборона, активное давление в центре поля и быстрые переходы в атаку. Особенно сильна команда во втором тайме, где часто дожимает соперников за счeт физической готовности.

Факты о командах

«Бешикташ»

  • 4-е место, 17 очков
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • Средняя результативность: 1.6 забитого и 1.0 пропущенного за игру
  • 8 голов за последние 5 матчей

«Фенербахче»

  • 3-е место, 22 очка
  • Не проигрывает 11 матчей
  • Средняя результативность: 1.8 забитого и 0.4 пропущенного за игру
  • Победы в 3 последних матчах

Личные встречи
29% (10)
34% (12)
37% (13)
48
Забитых мячей
55
1.37
В среднем за матч
1.57
4:3
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  3:3
Турция. Суперлига, 34 тур
Фенербахче
0 : 1
04.05.2025
Бешикташ
Турция. Суперлига, 15 тур
Бешикташ
1 : 0
07.12.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 34 тур
Фенербахче
2 : 1
27.04.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 15 тур
Бешикташ
1 : 3
09.12.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 27 тур
Фенербахче
2 : 4
02.04.2023
Бешикташ
Турция. Суперлига, 8 тур
Бешикташ
0 : 0
02.10.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Бешикташ
1 : 1
08.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 17 тур
Фенербахче
2 : 2
19.12.2021
Бешикташ
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
1 : 1
21.03.2021
Фенербахче
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
3 : 4
29.11.2020
Бешикташ
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ
2 : 0
19.07.2020
Фенербахче
Турция. Суперлига, 16 тур
Фенербахче
3 : 1
22.12.2019
Бешикташ
Турция. Суперлига, 23 тур
Бешикташ
3 : 3
25.02.2019
Фенербахче
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 1
24.09.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 23 тур
Бешикташ
3 : 1
25.02.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
2 : 1
23.09.2017
Бешикташ
Турция. Суперлига, 30 тур
Бешикташ
1 : 1
07.05.2017
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
0 : 0
03.12.2016
Бешикташ
Турция. Суперлига, 23 тур
Фенербахче
2 : 0
29.02.2016
Бешикташ
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
3 : 2
27.09.2015
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 25 тур
Фенербахче
1 : 0
22.03.2015
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 8 тур
Бешикташ
0 : 2
02.11.2014
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Бешикташ
1 : 1
20.04.2014
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 13 тур
Фенербахче
3 : 3
30.11.2013
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 24 тур
Бешикташ
3 : 2
03.03.2013
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 7 тур
Фенербахче
3 : 0
07.10.2012
Бешикташ
Турция. Плей-офф, 4 тур
Бешикташ
1 : 0
03.05.2012
Фенербахче
Турция. Плей-офф, 3 тур
Фенербахче
2 : 1
29.04.2012
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 25 тур
Фенербахче
2 : 0
05.02.2012
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 8 тур
Бешикташ
2 : 2
27.10.2011
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 22 тур
Бешикташ
2 : 4
20.02.2011
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 5 тур
Фенербахче
1 : 1
19.09.2010
Бешикташ
Чемпионат Турции, 30 тур
Фенербахче
1 : 0
18.04.2010
Бешикташ
Чемпионат Турции, 13 тур
Бешикташ
3 : 0
21.11.2009
Фенербахче
Суперкубок Турции,
Бешикташ
0 : 2
02.08.2009
Фенербахче
Показать все

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Фенербахче»

Игра обещает быть напряжeнной и насыщенной. «Бешикташ» дома играет агрессивно и часто идeт вперeд большими силами, но это может оставить пространство для контратак соперника. «Фенербахче» сейчас выглядит более сбалансировано и уверенно в обороне, однако в таких матчах важен фактор эмоционального давления и поддержки трибун. Ожидается открытая борьба с голами с обеих сторон. Более вероятным сценарием станет результативный матч, где гости смогут как минимум избежать поражения.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.90
  • Фора (0) на «Фенербахче» – коэффициент 1.82

1.90
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Фенербахче Бешикташ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 