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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Фенербахче
Бешикташ - Фенербахче: обзор матча 25 февраля 2019
Бешикташ
25.02.2019, понедельник, 21:00
Турция. Суперлига, 23 тур
3 : 3
Завершен
Фенербахче
10'
Г. Генюл
18'
Б. Йылмаз (П)
45+2'
Б. Йылмаз
55'
М. Зайц
67'
Х. Али Калдырым
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Фенербахче
90'
+7
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
Желтая карточка
Б. Йылмаз
74'
67'
ГОЛ! 3:2!
Х. Али Калдырым
Пас отдал
Р. Сольдадо
60'
Желтая карточка
Н. Дирар
Желтая карточка
Н. Уйсал
60'
55'
ГОЛ! 3:1!
М. Зайц
Пас отдал
Н. Дирар
ГОЛ! 3:0!
Б. Йылмаз
Пас отдал
С. Кагава
45'
+2
35'
Желтая карточка
М. Зайц
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Йылмаз
18'
ГОЛ! 1:0!
Г. Генюл
Пас отдал
Д. Вида
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
4-3-1-1
1
Кариус
77
Генюл
77
Изима-Мирен
21
Вида
3
Адриано
24
Токез
13
Хатчинсон
17
Ленс
10
Кагава
17
Йылмаз
3-5-1
1
Демирель
22
Исла
37
Шкртел
33
Али Калдырым
11
Мозес
8
Зайц
5
Топал
30
Арслан
8
Дирар
9
Сольдадо
Остались в запасе
Бешикташ
Фенербахче
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
23
Харун Текин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
24
Андре Айю
ЛВ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
24
Андре Айю
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Бешикташ - Фенербахче
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
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