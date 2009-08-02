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Расписание матчей
Бешикташ - Фенербахче
Бешикташ - Фенербахче: обзор матча 02 августа 2009
Бешикташ
02.08.2009, воскресенье, 22:00
Суперкубок Турции
0 : 2
Завершен
Фенербахче
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бешикташ - Фенербахче
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
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- : -
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