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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Бешикташ
Фенербахче - Бешикташ: обзор матча 02 апреля 2023
Фенербахче
02.04.2023, воскресенье, 20:30
Турция. Суперлига, 27 тур
2 : 4
Завершен
Бешикташ
41'
Э. Валенсия (П)
90+5'
И. Кахведжи
58'
Д. Тосун
62'
Д. Тосун
76'
Н. Редмонд
90+1'
В. Абубакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Бешикташ
90'
+6
Замена
Т. Бингель
️️️️
Д. Тосун
ГОЛ! 2:4!
И. Кахведжи
Пас отдал
М. Зайц
90'
+5
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
В. Абубакар
Пас отдал
Н. Редмонд
Замена
С. Дурсун
️️️️
Ф. Кадиоглу
77'
76'
ГОЛ! 1:3!
Н. Редмонд
Пас отдал
С. Учан
Замена
И. Кахведжи
️️️️
А. Гюлер
76'
74'
Желтая карточка
А. Максим
Замена
Э. Мор
️️️️
С. Акайдын
69'
Замена
М. Зайц
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
63'
Замена
Д. Росси
️️️️
М. Хакан Яндас
63'
62'
ГОЛ! 1:2!
Д. Тосун
Пас отдал
Н. Редмонд
58'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тосун
Пас отдал
Н. Редмонд
55'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
Ж. Фернандеш
Пенальти не реализован!
Э. Валенсия
53'
51'
Вторая желтая
Велинтон
48'
Желтая карточка
Ж. Фернандеш
46'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
А. Хаджиахметович
46'
Замена
А. Максим
️️️️
Р. Геззаль
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
45'
+7
45'
+2
Желтая карточка
О. Колли
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Валенсия
41'
Желтая карточка
М. Хакан Яндас
37'
30'
Желтая карточка
В. Абубакар
Желтая карточка
С. Акайдын
30'
28'
Желтая карточка
Велинтон
11'
Замена
Велинтон
️️️️
Т. Санук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
15
Виллиан Арао
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Дженк Тосун
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
8
Миха Зайц
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Баиндыр
4
Акайдын
41
Салаи
4
Азиз
26
Осайи-Самуэль
15
Арао
24
Кадиоглу
8
Яндас
15
Гюлер
9
Жоао Педро
13
Валенсия
3-5-2
34
Гюнок
25
Колли
5
Санук
26
Масуаку
6
Булут
18
Геззаль
8
Хаджиахметович
48
Учан
83
Фернандеш
9
Абубакар
23
Тосун
26
Осайи-Самуэль
8
Зайц
8
Зайц
26
Осайи-Самуэль
15
Гюлер
17
Кахведжи
17
Кахведжи
15
Гюлер
8
Яндас
9
Росси
9
Росси
8
Яндас
4
Акайдын
7
Мор
7
Мор
4
Акайдын
24
Кадиоглу
19
Дурсун
19
Дурсун
24
Кадиоглу
23
Тосун
75
Бингель
75
Бингель
23
Тосун
5
Санук
23
Велинтон
23
Велинтон
5
Санук
83
Фернандеш
20
Уйсал
20
Уйсал
83
Фернандеш
18
Геззаль
44
Максим
44
Максим
18
Геззаль
8
Хаджиахметович
27
Редмонд
27
Редмонд
8
Хаджиахметович
Остались в запасе
Фенербахче
Бешикташ
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
19
Мигель Креспо
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
19
Мигель Креспо
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Фенербахче - Бешикташ
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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