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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Фенербахче
Бешикташ - Фенербахче: обзор матча 09 декабря 2023
Бешикташ
09.12.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 15 тур
1 : 3
Завершен
Фенербахче
24'
А. Окслэд-Чемберлен (П)
10'
Э. Джеко
63'
Д. Тадич (П)
90+6'
С. Шиманьски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Фенербахче
Желтая карточка
Н. Уйсал
90'
+7
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
С. Шиманьски
Пас отдал
И. Юкшек
90'
+5
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
90'
+2
Пенальти не реализован!
Д. Тадич
90'
+2
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Э. Джеко
90'
+2
Замена
И. Юкшек
️️️️
Фред
83'
Замена
Д. Ундер
️️️️
И. Кахведжи
83'
Замена
Д. Остерволде
️️️️
А. Джику
82'
Желтая карточка
И. Кахведжи
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Д. Мюлека
79'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
О. Булут
79'
Желтая карточка
Т. Бингель
76'
Желтая карточка
М. Гюнок
76'
Замена
В. Абубакар
️️️️
А. Ребич
64'
63'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Тадич
Желтая карточка
С. Учан
52'
Замена
Т. Бингель
️️️️
У. Мерас
46'
Замена
С. Учан
️️️️
Ж. Фернандеш
39'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Окслэд-Чемберлен
24'
23'
Желтая карточка
Э. Джеко
Желтая карточка
А. Ребич
23'
23'
Желтая карточка
Фред
21'
Желтая карточка
С. Акайдын
10'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Тадич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Неджип Уйсал
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
6
Онур Булут
ПП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
19
Мигель Креспо
ЦП
7
Фред
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
14
Жан Онана
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
3-4-1-2
34
Гюнок
17
Мерас
12
Амарти
3
Байи
20
Уйсал
83
Фернандеш
21
Окслэд-Чемберлен
6
Булут
9
Ребич
23
Тосун
11
Мюлека
3-4-2-1
25
Ливакович
26
Осайи-Самуэль
4
Акайдын
4
Джику
19
Креспо
7
Фред
17
Кахведжи
24
Кадиоглу
17
Шиманьски
10
Тадич
10
Джеко
17
Мерас
75
Бингель
75
Бингель
17
Мерас
11
Мюлека
18
Геззаль
18
Геззаль
11
Мюлека
83
Фернандеш
48
Учан
48
Учан
83
Фернандеш
6
Булут
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
6
Булут
9
Ребич
9
Абубакар
9
Абубакар
9
Ребич
26
Осайи-Самуэль
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
26
Осайи-Самуэль
4
Джику
24
Остерволде
24
Остерволде
4
Джику
7
Фред
5
Юкшек
5
Юкшек
7
Фред
17
Кахведжи
7
Ундер
7
Ундер
17
Кахведжи
10
Джеко
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Джеко
Остались в запасе
Бешикташ
Фенербахче
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
14
Жан Онана
ОП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
14
Жан Онана
ОП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Исмаил Картал
Статистика матча Бешикташ - Фенербахче
5
4
Всего ударов по воротам
3
7
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
0
3
Нарушения
8
7
Офсайды
0
2
Количество передач
149
224
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.1
1.37
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
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