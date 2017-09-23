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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Бешикташ
Фенербахче - Бешикташ: обзор матча 23 сентября 2017
Фенербахче
23.09.2017, суббота, 19:30
Турция. Суперлига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Бешикташ
20'
Жулиано (П)
85'
В. Янссен (П)
87'
Р. Бабел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Бешикташ
90'
+5
Желтая карточка
А. Негредо
90'
+3
Желтая карточка
Р. Бабел
Красная карточка
И. Кейбаши
89'
88'
Вторая желтая
А. Хатчинсон
87'
ГОЛ! 2:1!
Р. Бабел
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Янссен
85'
79'
Желтая карточка
Д. Тошич
Желтая карточка
А. Потук
77'
Красная карточка
Л. Нету
45'
43'
Вторая желтая
Р. Куарежма
41'
Желтая карточка
Р. Куарежма
36'
Желтая карточка
А. Хатчинсон
Желтая карточка
М. Экичи
30'
22'
Желтая карточка
О. Озякуп
Желтая карточка
В. Янссен
22'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жулиано
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
13
Идрисс Камени
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
5
Соуза
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
20
Жулиано
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Бешикташ
31
Фабри
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Огужан Озякуп
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
94
Талиска
АП
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
92
Аатиф Шаешу
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
9
Фернандао
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Камени
13
Нету
33
Али Калдырым
22
Исла
33
Нойштедтер
11
Туфан
5
Соуза
11
Экичи
20
Жулиано
28
Вальбуэна
14
Янссен
3-1-2-1-3
31
Фабри
6
Тошич
3
Пепе
88
Эркин
17
Медель
15
Озякуп
13
Хатчинсон
94
Талиска
23
Тосун
7
Куарежма
8
Бабел
Остались в запасе
Фенербахче
Бешикташ
1
Волкан Демирель
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
92
Аатиф Шаешу
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
9
Фернандао
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Волкан Демирель
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
92
Аатиф Шаешу
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
9
Фернандао
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Фенербахче - Бешикташ
3
2
2
6
Красные карточки
2
2
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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