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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Фенербахче
Бешикташ - Фенербахче: обзор матча 21 марта 2021
Бешикташ
21.03.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Фенербахче
48'
Д. Вида
89'
О. Туфан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Фенербахче
Желтая карточка
Р. Геззаль
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Д. Пелкас
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
К. Ларин
90'
89'
ГОЛ! 1:1!
О. Туфан
Пас отдал
Д. Эркин
79'
Желтая карточка
Х. Соса
75'
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
Э. Валенсия
74'
Замена
О. Туфан
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
Замена
Б. Менса
️️️️
А. Льяич
73'
60'
Замена
М. Тиссеран
️️️️
С. Азиз
59'
Замена
М. Тиам
️️️️
М. Саматта
58'
Желтая карточка
С. Азиз
58'
Замена
Х. Соса
️️️️
И. Кахведжи
ГОЛ! 1:0!
Д. Вида
Пас отдал
Р. Геззаль
48'
47'
Желтая карточка
Э. Валенсия
Желтая карточка
К. Ларин
35'
31'
Желтая карточка
М. Саматта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
5
Соуза
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
88
Джанер Эркин
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
14
Айдин Хасич
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
4-3-1-2
30
Дестаноглу
23
Велинтон
21
Н'Сакаля
21
Вида
19
Розье
18
Геззаль
13
Хатчинсон
5
Соуза
22
Льяич
9
Абубакар
9
Ларин
3-3-2-2
1
Баиндыр
88
Эркин
4
Азиз
30
Сангаре
26
Осайи-Самуэль
14
Густаво
41
Салаи
17
Кахведжи
10
Пелкас
38
Саматта
30
Валенсия
22
Льяич
43
Менса
43
Менса
22
Льяич
9
Ларин
14
Н'Куду
14
Н'Куду
9
Ларин
4
Азиз
32
Тиссеран
32
Тиссеран
4
Азиз
30
Валенсия
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
30
Валенсия
17
Кахведжи
7
Соса
7
Соса
17
Кахведжи
38
Саматта
9
Тиам
9
Тиам
38
Саматта
26
Осайи-Самуэль
11
Туфан
11
Туфан
26
Осайи-Самуэль
Остались в запасе
Бешикташ
Фенербахче
14
Айдин Хасич
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
23
Харун Текин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
14
Айдин Хасич
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Бешикташ - Фенербахче
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
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