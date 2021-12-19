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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Бешикташ
Фенербахче - Бешикташ: обзор матча 19 декабря 2021
Фенербахче
19.12.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Бешикташ
14'
М. Озил (П)
30'
М. Бериша
25'
Соуза
59'
Соуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Бешикташ
Замена
Э. Валенсия
️️️️
А. Салаи
90'
+3
Замена
Н. Сангаре
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Р. Геззаль
90'
+1
Замена
Г. Торе
️️️️
Р. Геззаль
88'
Желтая карточка
О. Озякуп
78'
Желтая карточка
М. Батшуайи
Желтая карточка
С. Азиз
78'
78'
Замена
Г. Ялчин
️️️️
К. Ларин
Желтая карточка
А. Салаи
74'
Замена
С. Дурсун
️️️️
М. Бериша
71'
69'
Желтая карточка
Р. Йилмаз
Замена
И. Кахведжи
️️️️
Д. Росси
65'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
М. Зайц
65'
59'
ГОЛ! 2:2!
Соуза
Пас отдал
Р. Йилмаз
46'
Замена
О. Озякуп
️️️️
Д. Боздоган
43'
Желтая карточка
Д. Боздоган
ГОЛ! 2:1!
М. Бериша
30'
25'
ГОЛ! 1:1!
Соуза
23'
Замена
С. Саатджи
️️️️
Н. Уйсал
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Озил
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
9
Диего Росси
ЛВ
8
Миха Зайц
ЦП
10
Месут Озил
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
19
Мигель Креспо
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
5
Соуза
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
50
Гювен Ялчин
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
3-2-1-2-2
1
Эзер
3
Мин-Джэ
41
Салаи
57
Новак
4
Азиз
26
Осайи-Самуэль
8
Зайц
9
Росси
10
Озил
19
Креспо
20
Бериша
3-5-2
30
Дестаноглу
19
Розье
33
Йилмаз
21
Вида
70
Боздоган
15
Пьянич
20
Уйсал
18
Геззаль
5
Соуза
44
Батшуайи
9
Ларин
26
Осайи-Самуэль
30
Сангаре
30
Сангаре
26
Осайи-Самуэль
9
Росси
17
Кахведжи
17
Кахведжи
9
Росси
8
Зайц
8
Яндас
8
Яндас
8
Зайц
20
Бериша
19
Дурсун
19
Дурсун
20
Бериша
41
Салаи
30
Валенсия
30
Валенсия
41
Салаи
20
Уйсал
4
Саатджи
4
Саатджи
20
Уйсал
9
Ларин
50
Ялчин
50
Ялчин
9
Ларин
70
Боздоган
15
Озякуп
15
Озякуп
70
Боздоган
18
Геззаль
30
Торе
30
Торе
18
Геззаль
Остались в запасе
Фенербахче
Бешикташ
54
Эртугрул Четин
ВР
14
Луис Густаво
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
14
Луис Густаво
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Фенербахче - Бешикташ
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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