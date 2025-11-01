На стадионе «Кадир Хас» состоится встреча двух команд из нижней половины таблицы турецкой Суперлиги. Оба коллектива пока не могут выйти из полосы неудач, но при этом регулярно забивают и часто пропускают. Матч обещает стать открытым и насыщенным на моменты.

«Кайсериспор»

Команда из Кайсери идeт на 17-м месте с 6 очками и переживает затяжной кризис – 13 матчей без побед в чемпионате. Однако в последнем туре «Кайсериспор» проявил характер, сыграв вничью 2:2 с «Фатих Карагюмрюк». Это позволило немного восстановить уверенность в атакующих действиях. Лидером команды остаeтся Мигел Кардозу, оформивший уже шесть голов. При этом защита остаeтся слабым местом – в 15 подряд матчах команда пропускает минимум один мяч, а в последних пяти турах допущено десять голов. На своeм поле «Кайсериспор» играет агрессивно, но нестабильно: часто идeт вперeд большими силами и оголяет тылы.

«Касымпаша»

Стамбульский клуб располагается выше – 13-я строчка и 10 очков, однако команда также не выигрывает три тура подряд. В прошлом матче «Касымпаша» дома сыграл 1:1 с «Бешикташем», показав характер и надeжную игру в обороне. Главный ударный форвард – Хабиб Гуйе, на счету которого три гола. «Касымпаша» старается действовать прагматично, но в пяти последних матчах пропустил восемь раз. При этом команда забивает стабильно – по мячу в среднем за игру. На выезде «Касымпаша» часто предпочитает играть вторым номером, делая ставку на контратаки и стандарты.

Факты о командах

«Кайсериспор»

17-е место, 6 очков

Не выигрывает 13 матчей подряд

Пропускает в 15 матчах подряд

Средняя результативность: 1.0 забитого и 2.0 пропущенных за игру

«Касымпаша»

13-е место, 10 очков

Пропускает 6 матчей подряд

Средняя результативность: 1.0 гола за игру

Не побеждает три тура подряд

Прогноз на матч «Кайсериспор» – «Касымпаша»

Обе команды уязвимы в обороне, но способны создавать моменты. «Кайсериспор» на своeм поле обязан играть на победу, ведь положение в таблице требует риска, однако частые ошибки в защите могут сыграть против хозяев. «Касымпаша» же умеет использовать свободные зоны и на выезде часто наказывает соперников за чрезмерную открытость. Ожидается равный и результативный матч, где преимущество не будет на стороне ни одной из команд. Вероятен обмен голами и исход в пределах ничейного счeта.

Рекомендованные ставки