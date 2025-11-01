Введите ваш ник на сайте
«Кайсериспор» – «Касымпаша»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.40

01 ноября 2025 11:51
Кайсериспор - Касымпаша
02 нояб. 2025, воскресенье 17:00 | Турция. Суперлига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.40
Обе забьют
Сделать ставку

На стадионе «Кадир Хас» состоится встреча двух команд из нижней половины таблицы турецкой Суперлиги. Оба коллектива пока не могут выйти из полосы неудач, но при этом регулярно забивают и часто пропускают. Матч обещает стать открытым и насыщенным на моменты.

«Кайсериспор»

Команда из Кайсери идeт на 17-м месте с 6 очками и переживает затяжной кризис – 13 матчей без побед в чемпионате. Однако в последнем туре «Кайсериспор» проявил характер, сыграв вничью 2:2 с «Фатих Карагюмрюк». Это позволило немного восстановить уверенность в атакующих действиях. Лидером команды остаeтся Мигел Кардозу, оформивший уже шесть голов. При этом защита остаeтся слабым местом – в 15 подряд матчах команда пропускает минимум один мяч, а в последних пяти турах допущено десять голов. На своeм поле «Кайсериспор» играет агрессивно, но нестабильно: часто идeт вперeд большими силами и оголяет тылы.

«Касымпаша»

Стамбульский клуб располагается выше – 13-я строчка и 10 очков, однако команда также не выигрывает три тура подряд. В прошлом матче «Касымпаша» дома сыграл 1:1 с «Бешикташем», показав характер и надeжную игру в обороне. Главный ударный форвард – Хабиб Гуйе, на счету которого три гола. «Касымпаша» старается действовать прагматично, но в пяти последних матчах пропустил восемь раз. При этом команда забивает стабильно – по мячу в среднем за игру. На выезде «Касымпаша» часто предпочитает играть вторым номером, делая ставку на контратаки и стандарты.

Факты о командах

«Кайсериспор»

  • 17-е место, 6 очков
  • Не выигрывает 13 матчей подряд
  • Пропускает в 15 матчах подряд
  • Средняя результативность: 1.0 забитого и 2.0 пропущенных за игру

«Касымпаша»

  • 13-е место, 10 очков
  • Пропускает 6 матчей подряд
  • Средняя результативность: 1.0 гола за игру
  • Не побеждает три тура подряд

Личные встречи
46% (13)
32% (9)
21% (6)
36
Забитых мячей
34
1.29
В среднем за матч
1.21
4:3
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
1 : 0
13.04.2025
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
1 : 2
08.11.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
0 : 2
03.04.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
3 : 4
11.11.2023
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Кайсериспор
0 : 0
19.04.2023
Касымпаша
Турция. Суперлига, 11 тур
Касымпаша
0 : 1
23.10.2022
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Касымпаша
3 : 1
23.01.2022
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Кайсериспор
2 : 0
11.09.2021
Касымпаша
Турция. Суперлига, 22 тур
Касымпаша
0 : 1
30.01.2021
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Кайсериспор
1 : 0
13.09.2020
Касымпаша
Турция. Суперлига, 25 тур
Касымпаша
5 : 1
08.03.2020
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Кайсериспор
1 : 1
20.10.2019
Касымпаша
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
0 : 0
12.05.2019
Касымпаша
Турция. Суперлига, 15 тур
Касымпаша
0 : 3
10.12.2018
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Кайсериспор
3 : 2
24.02.2018
Касымпаша
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
1 : 1
24.09.2017
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Кайсериспор
2 : 2
05.03.2017
Касымпаша
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
3 : 1
01.10.2016
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 29 тур
Касымпаша
1 : 2
17.04.2016
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Кайсериспор
0 : 0
21.11.2015
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 19 тур
Кайсериспор
0 : 0
01.02.2014
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 2 тур
Касымпаша
3 : 1
24.08.2013
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Касымпаша
1 : 2
10.05.2013
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 16 тур
Кайсериспор
1 : 0
17.12.2012
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 27 тур
Кайсериспор
1 : 3
03.04.2011
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 10 тур
Касымпаша
1 : 2
31.10.2010
Кайсериспор
Чемпионат Турции, 24 тур
Касымпаша
2 : 2
06.03.2010
Кайсериспор
Чемпионат Турции, 7 тур
Кайсериспор
0 : 0
27.09.2009
Касымпаша
Показать все

Прогноз на матч «Кайсериспор» – «Касымпаша»

Обе команды уязвимы в обороне, но способны создавать моменты. «Кайсериспор» на своeм поле обязан играть на победу, ведь положение в таблице требует риска, однако частые ошибки в защите могут сыграть против хозяев. «Касымпаша» же умеет использовать свободные зоны и на выезде часто наказывает соперников за чрезмерную открытость. Ожидается равный и результативный матч, где преимущество не будет на стороне ни одной из команд. Вероятен обмен голами и исход в пределах ничейного счeта.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.40
  • Ничья – коэффициент 3.40

1.40
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Касымпаша Кайсериспор
  • Читайте нас: 