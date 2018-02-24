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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Касымпаша
Кайсериспор - Касымпаша: обзор матча 24 февраля 2018
Кайсериспор
24.02.2018, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 23 тур
3 : 2
Завершен
Касымпаша
20'
Д. Тюрук
74'
С. Баджи
78'
У. Булут (П)
90+4'
Трезеге (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Касымпаша
Желтая карточка
К. Сэпунару
90'
+4
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Трезеге
ГОЛ с пенальти! 3:0!
У. Булут
78'
77'
Желтая карточка
Д. Павелка
ГОЛ! 2:0!
С. Баджи
74'
66'
Вторая желтая
В. Сары
ГОЛ! 1:0!
Д. Тюрук
20'
13'
Желтая карточка
В. Сары
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
25
Стефан Баджи
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Касымпаша
89
Вейсел Сары
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
77
Маркус Ноймайр
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Кайсериспор
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
29
Вильям
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
31
Оливье Веньо
ЦЗ
2-2-3
1
Лунг
22
Сэпунару
27
Кана-Бийик
25
Баджи
9
Тюрук
9
Булут
20
Мендес
11
Кравец
2-4-1-1
89
Сары
13
Бен Юссеф
43
Менса
8
Павелка
90
Попов
77
Ноймайр
7
Трезеге
55
Койта
Остались в запасе
Кайсериспор
Касымпаша
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
29
Вильям
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
34
Эрай Бирниджан
ВР
31
Оливье Веньо
ЦЗ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
29
Вильям
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
31
Оливье Веньо
ЦЗ
Главный тренер
Радомир Джалович
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Кайсериспор - Касымпаша
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Информация о матче
Стадион:
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