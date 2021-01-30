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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Кайсериспор
Касымпаша - Кайсериспор: обзор матча 30 января 2021
Касымпаша
30.01.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Кайсериспор
90+3'
U. Demirok
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Кайсериспор
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
U. Demirok
75'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
А. Леннон
Замена
Y. Dulger
️️️️
Х. Хайрадинович
75'
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
Ю. Эрдоган
63'
Замена
К. Варга
️️️️
A. Koç
63'
62'
Замена
И. Парлак
️️️️
A. Maglica
Желтая карточка
Т. Бречка
55'
Замена
А. Ходжич
️️️️
И. Телин
46'
Желтая карточка
Д. Люккассен
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
73
Карло Мухар
ЦП
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
99
Anton Maglica
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
2
Berk Çetin
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
55
Yasin Dulger
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
24
Melih Okutan
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
4-5-1
1
Ташкыран
32
Люккассен
25
Бречка
4
Хаддади
94
Хадергьонай
35
Кара
10
Эрдоган
10
Хайрадинович
71
8
Бистрович
92
Телин
4-1-4-1
80
Алемдар
20
Квржич
22
15
16
Бехич
15
Кампаньяро
12
Леннон
27
Аврамовски
7
Энрике
73
Мухар
99
10
Эрдоган
7
Коомсон
7
Коомсон
10
Эрдоган
10
Хайрадинович
55
55
10
Хайрадинович
71
7
Варга
7
Варга
71
92
Телин
15
Ходжич
15
Ходжич
92
Телин
12
Леннон
28
Дживелек
28
Дживелек
12
Леннон
99
23
Парлак
23
Парлак
99
Остались в запасе
Касымпаша
Кайсериспор
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
3
Джозеф Аттама
ОП
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
24
Melih Okutan
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
Остались в запасе
3
Джозеф Аттама
ОП
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
24
Melih Okutan
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Касымпаша - Кайсериспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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