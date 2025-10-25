Введите ваш ник на сайте
«Динамо Киев» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2025 с коэффициентом 2.05

25 октября 2025 10:47
Динамо К - Кривбасс
26 окт. 2025, воскресенье 19:00 | Украина. Премьер-лига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Обе забьют – да
Сделать ставку

26 октября на стадионе имени Валерия Лобановского состоится центральный матч десятого тура украинской Премьер-лиги. «Динамо Киев» принимает лидера чемпионата – «Кривбасс». Встреча обещает стать напряжeнной: обе команды демонстрируют атакующий футбол, но при этом имеют проблемы с игрой в обороне.

«Динамо Киев»

Киевляне проводят неоднозначный отрезок сезона. После девяти туров они занимают третье место с 17 очками, но не выигрывают уже шесть матчей подряд. Несмотря на это, «Динамо» остаeтся самой результативной командой лиги – 23 гола в девяти турах. Главная проблема – пропущенные мячи: десять в последних пяти играх. Команда действует нестабильно, особенно во втором тайме, где часто теряет концентрацию. Ничья с «Зарeй» (1:1) показала, что «Динамо» по-прежнему контролирует игру, но не хватает уверенности при реализации моментов. При этом команда продолжает забивать в каждом матче чемпионата, что говорит о мощном атакующем потенциале.

«Кривбасс»

Команда из Кривого Рога стала главным открытием сезона и после девяти туров возглавляет таблицу с 19 очками. Клуб демонстрирует сбалансированную игру: за последние пять матчей – 11 забитых голов и семь пропущенных. Победа над «Рухом» (2:1) укрепила позиции лидера и продлила беспроигрышную серию до четырeх матчей. «Кривбасс» грамотно использует высокий прессинг, быстро выходит в атаку и отличается стабильной реализацией. Однако оборона всe же допускает ошибки, особенно на выезде, где команда пропускает почти в каждой игре.

Факты о командах

«Динамо Киев»

  • Не выигрывает в 6 матчах подряд
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Больше всех забивает в турнире – 23 гола

«Кривбасс»

  • Не проигрывает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 2.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Больше всех побед в чемпионате – 6
  • Уверенная атака, но нестабильная оборона на выезде

Личные встречи
89% (16)
6% (1)
6% (1)
35
Забитых мячей
7
1.94
В среднем за матч
0.39
3:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Кривбасс
0 : 2
12.04.2025
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Динамо К
2 : 1
06.10.2024
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Динамо К
3 : 1
18.05.2024
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
0 : 2
12.11.2023
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Кривбасс
0 : 1
08.05.2023
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
30.10.2022
Кривбасс
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Динамо К
1 : 1
03.03.2013
Кривбасс
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Кривбасс
0 : 1
03.08.2012
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Кривбасс
0 : 3
11.03.2012
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Динамо К
1 : 0
21.08.2011
Кривбасс
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Динамо К
3 : 0
02.04.2011
Кривбасс
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Кривбасс
0 : 1
29.08.2010
Динамо К
Чемпионат Украины, 18 тур
Динамо К
1 : 0
27.02.2010
Кривбасс
Чемпионат Украины, 3 тур
Кривбасс
1 : 3
01.08.2009
Динамо К
Чемпионат Украины, 24 тур
Кривбасс
2 : 1
19.04.2009
Динамо К
Чемпионат Украины, 9 тур
Динамо К
3 : 0
26.09.2008
Кривбасс
Чемпионат Украины, 22 тур
Динамо К
3 : 0
23.03.2008
Кривбасс
Чемпионат Украины, 7 тур
Кривбасс
0 : 1
25.08.2007
Динамо К
Показать все

Прогноз на матч «Динамо Киев» – «Кривбасс»

Матч обещает стать одним из самых результативных в туре. Обе команды исповедуют атакующий футбол, при этом их обороны далеки от надeжности. «Динамо» будет стремиться наконец-то прервать серию ничьих, а «Кривбасс» постарается удержать лидерство. Вероятнее всего, игра получится открытой, с множеством моментов у обоих ворот. При нынешних показателях атакующих линий логично ожидать как минимум по одному голу от каждой стороны. Киевляне будут владеть инициативой, но гости способны воспользоваться контратаками.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

2.05
Обе забьют – да
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Кривбасс Динамо К
