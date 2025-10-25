26 октября на стадионе имени Валерия Лобановского состоится центральный матч десятого тура украинской Премьер-лиги. «Динамо Киев» принимает лидера чемпионата – «Кривбасс». Встреча обещает стать напряжeнной: обе команды демонстрируют атакующий футбол, но при этом имеют проблемы с игрой в обороне.

«Динамо Киев»

Киевляне проводят неоднозначный отрезок сезона. После девяти туров они занимают третье место с 17 очками, но не выигрывают уже шесть матчей подряд. Несмотря на это, «Динамо» остаeтся самой результативной командой лиги – 23 гола в девяти турах. Главная проблема – пропущенные мячи: десять в последних пяти играх. Команда действует нестабильно, особенно во втором тайме, где часто теряет концентрацию. Ничья с «Зарeй» (1:1) показала, что «Динамо» по-прежнему контролирует игру, но не хватает уверенности при реализации моментов. При этом команда продолжает забивать в каждом матче чемпионата, что говорит о мощном атакующем потенциале.

«Кривбасс»

Команда из Кривого Рога стала главным открытием сезона и после девяти туров возглавляет таблицу с 19 очками. Клуб демонстрирует сбалансированную игру: за последние пять матчей – 11 забитых голов и семь пропущенных. Победа над «Рухом» (2:1) укрепила позиции лидера и продлила беспроигрышную серию до четырeх матчей. «Кривбасс» грамотно использует высокий прессинг, быстро выходит в атаку и отличается стабильной реализацией. Однако оборона всe же допускает ошибки, особенно на выезде, где команда пропускает почти в каждой игре.

Факты о командах

«Динамо Киев»

Не выигрывает в 6 матчах подряд

Забивает в 11 матчах подряд

В среднем: 1.00 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Больше всех забивает в турнире – 23 гола

«Кривбасс»

Не проигрывает в 5 матчах подряд

В среднем: 2.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Больше всех побед в чемпионате – 6

Уверенная атака, но нестабильная оборона на выезде

Прогноз на матч «Динамо Киев» – «Кривбасс»

Матч обещает стать одним из самых результативных в туре. Обе команды исповедуют атакующий футбол, при этом их обороны далеки от надeжности. «Динамо» будет стремиться наконец-то прервать серию ничьих, а «Кривбасс» постарается удержать лидерство. Вероятнее всего, игра получится открытой, с множеством моментов у обоих ворот. При нынешних показателях атакующих линий логично ожидать как минимум по одному голу от каждой стороны. Киевляне будут владеть инициативой, но гости способны воспользоваться контратаками.

Рекомендованные ставки