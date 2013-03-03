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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Кривбасс
Динамо К - Кривбасс: обзор матча 03 марта 2013
Динамо К
03.03.2013, воскресенье, 21:30
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Кривбасс
46'
Л. Аруна
72'
В. Приёмов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Кривбасс
90'
+1
Желтая карточка
В. Сердюк
89'
Замена
А. Иващенко
️️️️
С. Самодин
Замена
М. Рубен
️️️️
Л. Аруна
83'
Желтая карточка
М. Велозу
80'
77'
Желтая карточка
Е. Боровик
76'
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
М. Бабатунде
72'
ГОЛ! 1:1!
В. Приёмов
Замена
А. Мехмеди
️️️️
О. Гусев
62'
60'
Замена
В. Федорчук
️️️️
Д. Матич
Замена
Р. Безус
️️️️
Н. Кранчар
59'
Желтая карточка
О. Гусев
55'
ГОЛ! 1:0!
Л. Аруна
46'
43'
Желтая карточка
Д. Матич
16'
Желтая карточка
Д. Дедечко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
25
Лукман Аруна
ЛВ
19
Нико Кранчар
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Олег Гусев
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
20
Павел Пашаев
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
21
Младен Бартулович
ЦЗ
4
Вячеслав Сердюк
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ПЗ
22
Виталий Лисицкий
ЛП
28
Дарьян Матич
ЦП
79
Михел Бабатунде
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
21
Данило Силва
ПЗ
90
Роман Безус
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
15
Марко Рубен
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
77
Александр Иващенко
ЦФ
4-3-2-1
1
Шовковский
0
Тайво
34
Хачериди
17
Михалик
21
Вида
19
Кранчар
44
Велозу
20
Гусев
25
Аруна
7
Ярмоленко
12
Идейе
3-2-3-2
12
Боровик
4
Гитченко
21
Бартулович
4
Сердюк
69
Дедечко
20
Пашаев
79
Бабатунде
28
Матич
22
Лисицкий
80
Приёмов
22
Самодин
19
Кранчар
90
Безус
90
Безус
19
Кранчар
25
Аруна
15
Рубен
15
Рубен
25
Аруна
20
Гусев
14
Мехмеди
14
Мехмеди
20
Гусев
79
Бабатунде
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
79
Бабатунде
28
Матич
5
Федорчук
5
Федорчук
28
Матич
22
Самодин
77
Иващенко
77
Иващенко
22
Самодин
Остались в запасе
Динамо К
Кривбасс
35
Максим Коваль
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
21
Данило Силва
ПЗ
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Олег Блохин
55
Артем Штанько
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
88
Ринар Валеев
ПП
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
21
Данило Силва
ПЗ
19
Денис Гармаш
АП
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
88
Ринар Валеев
ПП
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Динамо К - Кривбасс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Годулян
(Одесса)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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