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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Динамо К
Кривбасс - Динамо К: обзор матча 12 ноября 2023
Кривбасс
12.11.2023, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Динамо К
8'
В. Ванат
27'
А. Караваев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Динамо К
90'
+2
Замена
Н. Малиш
️️️️
А. Караваев
90'
Желтая карточка
А. Андриевский
89'
Замена
В. Супряга
️️️️
В. Ванат
80'
Замена
В. Буяльский
️️️️
А. Царенко
80'
Замена
А. Андриевский
️️️️
В. Шепелев
Замена
️️️️
М. Задерака
74'
57'
Желтая карточка
В. Ванат
Замена
О. Кожушко
️️️️
Ж. По
46'
46'
Замена
В. Кабаев
️️️️
Бенито
27'
ГОЛ! 0:2!
А. Караваев
Замена
В. Рябов
️️️️
К. Приходько
18'
Красная карточка
Д. Бескоровайный
12'
8'
ГОЛ! 0:1!
В. Ванат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
23
Хрвое Илич
ЦП
8
Джихад Бизимана
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
97
Жан-Морель По
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
6
Владимир Бражко
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
17
Антон Царенко
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
2
Вячеслав Рябов
ОП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
27
Роман Дебелко
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
51
Vladimir Bashun
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
20
Владислав Супряга
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Клищук
25
Дибанго
55
Стецков
13
Бескоровайный
17
Кузик
29
Приходько
23
Илич
8
Бизимана
77
Понедельник
20
Задерака
97
По
3-3-1-2-1
1
Бущан
18
Тымчик
4
Попов
16
Дячук
20
Караваев
6
Бражко
44
Дубинчак
19
Шепелев
17
Царенко
22
Бенито
19
Ванат
29
Приходько
2
Рябов
2
Рябов
29
Приходько
97
По
7
Кожушко
7
Кожушко
97
По
20
Караваев
23
Малиш
23
Малиш
20
Караваев
19
Шепелев
18
Андриевский
18
Андриевский
19
Шепелев
17
Царенко
29
Буяльский
29
Буяльский
17
Царенко
22
Бенито
22
Кабаев
22
Кабаев
22
Бенито
19
Ванат
20
Супряга
20
Супряга
19
Ванат
Остались в запасе
Кривбасс
Динамо К
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
15
Danylo Goncharuk
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Никита Татарков
ЛВ
27
Роман Дебелко
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
4
Решат Рамадани
ОП
51
Vladimir Bashun
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
15
Danylo Goncharuk
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Никита Татарков
ЛВ
27
Роман Дебелко
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
4
Решат Рамадани
ОП
51
Vladimir Bashun
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Кривбасс - Динамо К
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Maksim Koziryatsky, Ukraine
Стадион:
Металлург
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