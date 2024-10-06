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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Кривбасс
Динамо К - Кривбасс: обзор матча 06 октября 2024
Динамо К
06.10.2024, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Кривбасс
5'
В. Рубчинский
25'
В. Буяльский (П)
45+3'
Т. Михавко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Кривбасс
90'
+4
Желтая карточка
Х. Илич
Замена
В. Ванат
️️️️
Э. Герреро
87'
Желтая карточка
А. Андриевский
85'
Замена
А. Андриевский
️️️️
В. Рубчинский
79'
Замена
Н. Волошин
️️️️
М. Брагару
79'
67'
Замена
Х. Илич
️️️️
Д. Бизимана
64'
Желтая карточка
Д. Бизимана
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
В. Буяльский
62'
Замена
В. Кабаев
️️️️
А. Ярмоленко
62'
Желтая карточка
А. Ярмоленко
53'
47'
Желтая карточка
Ж. По
46'
Замена
А. Понедельник
️️️️
Бандейра
46'
Замена
Ж. По
️️️️
А. Микитишин
45'
+3
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Т. Михавко
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Буяльский
25'
ГОЛ! 1:0!
В. Рубчинский
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
8
Джихад Бизимана
ОП
11
Юрий Вакулко
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
14
Максим Лунев
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
21
Александр Каменский
ЛВ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
9
Егор Твердохлеб
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
97
Жан-Морель По
ПВ
4-1-3-2
1
Бущан
2
Вивчаренко
4
Попов
32
Михавко
18
Тымчик
91
Михайленко
15
Рубчинский
29
Буяльский
39
Герреро
45
Брагару
7
Ярмоленко
4-1-1-2-2
30
Клищук
25
Бандейра
14
Драмбаев
3
Романчук
17
Кузик
8
Бизимана
11
Вакулко
20
Задерака
7
Микитишин
7
Соса
14
Лунев
15
Рубчинский
18
Андриевский
18
Андриевский
15
Рубчинский
29
Буяльский
10
Шапаренко
10
Шапаренко
29
Буяльский
7
Ярмоленко
22
Кабаев
22
Кабаев
7
Ярмоленко
45
Брагару
9
Волошин
9
Волошин
45
Брагару
39
Герреро
19
Ванат
19
Ванат
39
Герреро
8
Бизимана
23
Илич
23
Илич
8
Бизимана
25
Бандейра
77
Понедельник
77
Понедельник
25
Бандейра
7
Микитишин
97
По
97
По
7
Микитишин
Остались в запасе
Динамо К
Кривбасс
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
19
Роман Саленко
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
21
Александр Каменский
ЛВ
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
8
Ярослав Шевченко
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
9
Егор Твердохлеб
АП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
19
Роман Саленко
ЦП
Остались в запасе
21
Александр Каменский
ЛВ
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
8
Ярослав Шевченко
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
9
Егор Твердохлеб
АП
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Динамо К - Кривбасс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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