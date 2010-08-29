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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Динамо К
Кривбасс - Динамо К: обзор матча 29 августа 2010
Кривбасс
29.08.2010, воскресенье, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Динамо К
5'
А. Ярмоленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Динамо К
Желтая карточка
А. Жданов
Вторая желтая
В. Куценко
Замена
Бетао
️️️️
Д. Силва
Замена
С. Мотуз
️️️️
Р. Дякив
Замена
О. Вукоевич
️️️️
М. Нинкович
Желтая карточка
В. Куценко
Замена
Андре
️️️️
А. Милевский
Замена
В. Сердюк
️️️️
Д. Андриенко
Желтая карточка
Д. Андриенко
Желтая карточка
Г. Попов
Желтая карточка
А. Кицута
Замена
В. Куценко
️️️️
С. Рожок
Желтая карточка
С. Рожок
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
27
Анатолий Кицута
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
12
Денис Андриенко
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
25
Александр Максимов
ЦП
4
Сергей Рожок
ПП
88
Ринар Валеев
ПП
32
Ростислав Дякив
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
26
Роман Еременко
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
20
Валерий Куценко
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
59
Сергей Мотуз
ЦФ
24
Виталий Каверин
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
21
Андре
ЦФ
17
Гильерме
ЦФ
4-3-1-2
12
Боровик
27
Кицута
14
Васильев
25
Жданов
12
Андриенко
4
Рожок
25
Максимов
88
Валеев
10
Хомченовский
77
Иващенко
32
Дякив
4-3-2-1
35
Коваль
21
Данило Силва
34
Хачериди
17
Михалик
3
Попов
20
Гусев
36
Нинкович
26
Еременко
7
Ярмоленко
19
Гармаш
0
Милевский
32
Дякив
59
Мотуз
59
Мотуз
32
Дякив
12
Андриенко
4
Сердюк
4
Сердюк
12
Андриенко
4
Рожок
20
Куценко
20
Куценко
4
Рожок
21
Данило Силва
3
Бетао
3
Бетао
21
Данило Силва
36
Нинкович
5
Вукоевич
5
Вукоевич
36
Нинкович
0
Милевский
21
Андре
21
Андре
0
Милевский
Остались в запасе
Кривбасс
Динамо К
2
Линас Климавичус
ЦЗ
24
Виталий Каверин
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
10
Руслан Костышин
АП
Главный тренер
Юрий Максимов
71
Денис Бойко
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
2
Линас Климавичус
ЦЗ
24
Виталий Каверин
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
10
Руслан Костышин
АП
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Кривбасс - Динамо К
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
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