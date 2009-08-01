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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Динамо К
Кривбасс - Динамо К: обзор матча 01 августа 2009
Кривбасс
01.08.2009, суббота, 20:00
Чемпионат Украины, 3 тур
1 : 3
Завершен
Динамо К
63'
Д. Бюлюкбаши (П)
19'
Р. Еременко
61'
А. Милевский
90'
А. Ярмоленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Динамо К
ГОЛ! 1:3!
А. Ярмоленко
Пас отдал
А. Милевский
Желтая карточка
С. Мотуз
Желтая карточка
В. Комарницкий
Замена
Т. Гиоане
️️️️
О. Гусев
Замена
С. Мотуз
️️️️
Ю. Штурко
Желтая карточка
А. Несмачный
Замена
С. Кравченко
️️️️
М. Нинкович
Замена
А. Аголли
️️️️
А. Максимов
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Бюлюкбаши
ГОЛ! 0:2!
А. Милевский
Пас отдал
О. Гусев
Замена
Бетао
️️️️
К. Корреа
Желтая карточка
А. Максимов
Желтая карточка
К. Корреа
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. Еременко
Пас отдал
К. Корреа
Желтая карточка
М. Бартулович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
1
Андрей Федоренко
ВР
77
Виталий Комарницкий
ЦЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
4
Вячеслав Сердюк
ЦЗ
21
Младен Бартулович
ЛП
25
Александр Максимов
ЦП
16
Платон Свиридов
ЦП
16
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
17
Дориан Бюлюкбаши
(К)
АП
8
Эрвин Булку
ПП
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
30
Бадр Эль Каддури
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
26
Роман Еременко
ПЗ
5
Огнен Вукоевич
ОП
36
Милош Нинкович
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ЛФ
0
Артем Милевский
(К)
ЦФ
20
Олег Гусев
РФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Кривбасс
23
Исли Хиди
ВР
0
Александр Грановский
ЦЗ
81
Сергей Карпенко
ПЗ
25
Анси Аголли
ЛП
0
Анатолий Опря
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
59
Сергей Мотуз
ЦФ
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
3
Бетао
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
17
Гильерме
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
3-5-1-1
1
Федоренко
77
Комарницкий
25
Жданов
4
Сердюк
21
Бартулович
25
Максимов
16
Свиридов
16
Ивашкевичус
8
Булку
17
Бюлюкбаши
21
Штурко
4-1-2-3
1
Шовковский
26
Еременко
30
Эль Каддури
34
Хачериди
5
Несмачный
5
Вукоевич
36
Нинкович
77
Корреа
20
Гусев
0
Милевский
7
Ярмоленко
21
Штурко
59
Мотуз
59
Мотуз
21
Штурко
25
Максимов
25
Аголли
25
Аголли
25
Максимов
77
Корреа
3
Бетао
3
Бетао
77
Корреа
36
Нинкович
14
Кравченко
14
Кравченко
36
Нинкович
20
Гусев
0
Гиоане
0
Гиоане
20
Гусев
Остались в запасе
Кривбасс
Динамо К
0
Александр Грановский
ЦЗ
0
Анатолий Опря
ЦП
23
Исли Хиди
ВР
81
Сергей Карпенко
ПЗ
10
Руслан Костышин
АП
Главный тренер
Олег Таран
31
Станислав Богуш
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
17
Гильерме
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
0
Александр Грановский
ЦЗ
0
Анатолий Опря
ЦП
23
Исли Хиди
ВР
81
Сергей Карпенко
ПЗ
10
Руслан Костышин
АП
Остались в запасе
31
Станислав Богуш
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
17
Гильерме
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Кривбасс - Динамо К
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
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