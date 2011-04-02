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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Кривбасс
Динамо К - Кривбасс: обзор матча 02 апреля 2011
Динамо К
02.04.2011, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Кривбасс
18'
А. Ярмоленко
35'
Р. Еременко
83'
О. Гусев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Кривбасс
Замена
Р. Зозуля
️️️️
О. Гусев
Замена
Б. Эль Каддури
️️️️
А. Ярмоленко
ГОЛ! 3:0!
О. Гусев
Замена
С. Рожок
️️️️
Д. Канкава
Замена
А. Милевский
️️️️
А. Кравец
Желтая карточка
А. Иващенко
Желтая карточка
Р. Костышин
Замена
М. Бабатунде
️️️️
И. Йеслинек
Желтая карточка
Д. Гармаш
Замена
В. Лисицкий
️️️️
Р. Валеев
ГОЛ! 2:0!
Р. Еременко
Желтая карточка
Р. Валеев
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
88
Ринар Валеев
ПП
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
27
Анатолий Кицута
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
20
Валерий Куценко
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
4
Сергей Рожок
ПП
21
Младен Бартулович
ЦФ
4-3-2-1
35
Коваль
3
Попов
34
Хачериди
24
Юссуф
21
Данило Силва
5
Вукоевич
26
Еременко
20
Гусев
19
Гармаш
7
Ярмоленко
11
Кравец
3-4-1-2
55
Штанько
14
Васильев
25
Жданов
4
Сердюк
88
Валеев
23
Канкава
25
Максимов
5
Федорчук
10
Костышин
77
Иващенко
9
Йеслинек
7
Ярмоленко
30
Эль Каддури
30
Эль Каддури
7
Ярмоленко
20
Гусев
10
Зозуля
10
Зозуля
20
Гусев
11
Кравец
0
Милевский
0
Милевский
11
Кравец
88
Валеев
22
Лисицкий
22
Лисицкий
88
Валеев
9
Йеслинек
79
Бабатунде
79
Бабатунде
9
Йеслинек
23
Канкава
4
Рожок
4
Рожок
23
Канкава
Остались в запасе
Динамо К
Кривбасс
71
Денис Бойко
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Семин
12
Евгений Боровик
ВР
27
Анатолий Кицута
ЛЗ
20
Валерий Куценко
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
Остались в запасе
12
Евгений Боровик
ВР
27
Анатолий Кицута
ЛЗ
20
Валерий Куценко
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Динамо К - Кривбасс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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