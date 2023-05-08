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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Динамо К
Кривбасс - Динамо К: обзор матча 08 мая 2023
Кривбасс
08.05.2023, понедельник, 13:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Динамо К
48'
Д. Попов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Динамо К
90'
+4
Желтая карточка
С. Сидорчук
90'
Замена
Д. Лонвейк
️️️️
А. Андриевский
82'
Замена
А. Царенко
️️️️
В. Буяльский
Желтая карточка
Р. Дебелко
80'
Замена
К. Приходько
️️️️
Н. Татарков
78'
75'
Желтая карточка
К. Паррис
72'
Замена
К. Паррис
️️️️
Бенито
72'
Замена
Э. Рамирес
️️️️
В. Ванат
Замена
Д. Соса
️️️️
А. Микитишин
72'
65'
Желтая карточка
А. Тымчик
Замена
Р. Дебелко
️️️️
М. Задерака
55'
48'
ГОЛ! 0:1!
Д. Попов
Пас отдал
А. Андриевский
46'
Замена
Н. Волошин
️️️️
В. Кабаев
45'
+2
Желтая карточка
А. Андриевский
Желтая карточка
Д. Хомченовский
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
11
Никита Татарков
ЛВ
7
Артур Микитишин
ЛВ
10
Рифет Капич
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Кривбасс
29
Богдан Сарнавский
ВР
1
Богдан Хома
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
29
Ким Приходько
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
77
Захар Карпусь
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
22
Денис Шевченко
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
17
Антон Царенко
АП
9
Назар Волошин
ПВ
11
Кахим Паррис
ПВ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
3-1-3-3
30
Клищук
25
Дибанго
13
Бескоровайный
55
Стецков
10
Капич
7
Микитишин
11
Татарков
77
Понедельник
14
Лунев
10
Хомченовский
20
Задерака
4-3-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
4
Попов
34
Сирота
44
Дубинчак
8
Сидорчук
18
Андриевский
29
Буяльский
22
Кабаев
22
Бенито
19
Ванат
11
Татарков
29
Приходько
29
Приходько
11
Татарков
7
Микитишин
7
Соса
7
Соса
7
Микитишин
20
Задерака
27
Дебелко
27
Дебелко
20
Задерака
18
Андриевский
21
Лонвейк
21
Лонвейк
18
Андриевский
29
Буяльский
17
Царенко
17
Царенко
29
Буяльский
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
22
Бенито
11
Паррис
11
Паррис
22
Бенито
19
Ванат
24
Рамирес
24
Рамирес
19
Ванат
Остались в запасе
Кривбасс
Динамо К
29
Богдан Сарнавский
ВР
1
Богдан Хома
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
77
Захар Карпусь
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
22
Денис Шевченко
ПВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
29
Богдан Сарнавский
ВР
1
Богдан Хома
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
77
Захар Карпусь
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
22
Денис Шевченко
ПВ
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Кривбасс - Динамо К
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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