26 октября на стадионе «Вайталити Стэдиум» состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» примет «Ноттингем Форест». Хозяева находятся в отличной форме и уверенно держатся в тройке лидеров, тогда как гости продолжают искать баланс между атакой и обороной после неудачного старта сезона.

«Борнмут»

Команда идeт на третьем месте с 15 очками и демонстрирует уверенную серию без поражений – семь матчей подряд. В последних турах «Борнмут» выглядит результативно: десять голов в пяти встречах при семи пропущенных. В матче против «Кристал Пэлас» (3:3) команда показала характер, отыгравшись в концовке. При этом оборона остаeтся уязвимой, но атака компенсирует за счeт скорости и агрессии на чужой половине.

«Ноттингем Форест»

Гости располагаются в зоне вылета, набрав всего пять очков. После поражения от «Челси» (0:3) их серия без побед достигла трeх матчей. Команда стабильно забивает, но при этом пропускает слишком много – девять мячей за последние пять игр. «Форест» не выигрывает в восьми гостевых встречах подряд и заметно теряет концентрацию во втором тайме.

Факты о командах

«Борнмут»

Не проигрывает в 7 матчах подряд

В среднем: 2.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 последних матчах

В хорошей форме, особенно дома

«Ноттингем Форест»

Не выигрывает в 8 гостевых матчах подряд

В среднем: 0.80 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 16 матчах подряд

Сложности с организацией обороны

Прогноз на матч «Борнмут» – «Ноттингем Форест»

«Борнмут» стабильно набирает очки и находится в отличной форме. На своeм поле команда действует активно и забивает почти в каждом матче. «Ноттингем Форест» переживает кризис, особенно в гостях, где результаты остаются слабыми. Вероятно, хозяева возьмут инициативу с первых минут и постараются решить исход до перерыва. Ожидается результативная встреча, где «Борнмут» выглядит фаворитом.

Рекомендованные ставки