Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2025 с коэффициентом 1.87

25 октября 2025 9:26
Борнмут - Ноттингем Форест
26 окт. 2025, воскресенье 17:00 | Англия. Премьер-лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Победа «Борнмута»
Сделать ставку

26 октября на стадионе «Вайталити Стэдиум» состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» примет «Ноттингем Форест». Хозяева находятся в отличной форме и уверенно держатся в тройке лидеров, тогда как гости продолжают искать баланс между атакой и обороной после неудачного старта сезона.

«Борнмут»

Команда идeт на третьем месте с 15 очками и демонстрирует уверенную серию без поражений – семь матчей подряд. В последних турах «Борнмут» выглядит результативно: десять голов в пяти встречах при семи пропущенных. В матче против «Кристал Пэлас» (3:3) команда показала характер, отыгравшись в концовке. При этом оборона остаeтся уязвимой, но атака компенсирует за счeт скорости и агрессии на чужой половине.

«Ноттингем Форест»

Гости располагаются в зоне вылета, набрав всего пять очков. После поражения от «Челси» (0:3) их серия без побед достигла трeх матчей. Команда стабильно забивает, но при этом пропускает слишком много – девять мячей за последние пять игр. «Форест» не выигрывает в восьми гостевых встречах подряд и заметно теряет концентрацию во втором тайме.

Факты о командах

«Борнмут»

  • Не проигрывает в 7 матчах подряд
  • В среднем: 2.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В хорошей форме, особенно дома

«Ноттингем Форест»

  • Не выигрывает в 8 гостевых матчах подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 16 матчах подряд
  • Сложности с организацией обороны

Личные встречи
50% (7)
36% (5)
14% (2)
26
Забитых мячей
14
1.86
В среднем за матч
1
5:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Борнмут
5 : 0
25.01.2025
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
17.08.2024
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Борнмут
1 : 1
04.02.2024
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ноттингем Форест
2 : 3
23.12.2023
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Борнмут
1 : 1
21.01.2023
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ноттингем Форест
2 : 3
03.09.2022
Борнмут
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Борнмут
1 : 0
03.05.2022
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
14.08.2021
Борнмут
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
13.02.2021
Борнмут
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Борнмут
2 : 0
24.11.2020
Ноттингем Форест
Англия. Чемпион-Лига, 33 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
25.02.2015
Борнмут
Англия. Чемпион-Лига, 3 тур
Борнмут
1 : 2
19.08.2014
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Борнмут
4 : 1
26.04.2014
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
19.10.2013
Борнмут
Показать все

Прогноз на матч «Борнмут» – «Ноттингем Форест»

«Борнмут» стабильно набирает очки и находится в отличной форме. На своeм поле команда действует активно и забивает почти в каждом матче. «Ноттингем Форест» переживает кризис, особенно в гостях, где результаты остаются слабыми. Вероятно, хозяева возьмут инициативу с первых минут и постараются решить исход до перерыва. Ожидается результативная встреча, где «Борнмут» выглядит фаворитом.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Борнмута» – коэффициент 1.87
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.87
Победа «Борнмута»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Борнмут
Другие прогнозы
25.10.2025
16:00
2.05
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе - Лечче
Победа «Удинезе»
25.10.2025
16:00
1.95
Италия. Серия А, 8 тур
Парма - Комо
Победа «Комо»
25.10.2025
16:30
1.85
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт - Санкт-Паули
Победа «Айнтрахта Франкфурт»
25.10.2025
16:30
1.70
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм - Хайденхайм
Победа «Хоффенхайма»
25.10.2025
16:30
2.00
Германия. Бундеслига, 8 тур
Гамбург - Вольфсбург
Победа «Гамбурга»
25.10.2025
16:30
1.75
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург - РБ Лейпциг
Победа «РБ Лейпцига»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 