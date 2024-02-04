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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Ноттингем Форест
Борнмут - Ноттингем Форест: обзор матча 04 февраля 2024
Борнмут
04.02.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
5'
Д. Клюйверт
45'
К. Хадсон-Одои
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Ноттингем Форест
90'
Замена
Р. Рибейру
️️️️
К. Хадсон-Одои
Желтая карточка
Нето
85'
Красная карточка
Ф. Биллинг
84'
Замена
М. Керкез
️️️️
Л. Келли
83'
78'
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Н. Уильямс
78'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Э. Эланга
73'
Желтая карточка
Р. Йетс
72'
Замена
Данило
️️️️
Н. Домингес
Замена
Д. Уаттара
️️️️
Л. Синистерра
71'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Клюйверт
56'
Замена
А. Скотт
️️️️
Р. Кристи
56'
55'
Желтая карточка
Э. Омобамиделе
Замена
М. Тавернье
️️️️
А. Семеньо
46'
45'
ГОЛ! 1:1!
К. Хадсон-Одои
Желтая карточка
Д. Клюйверт
35'
Желтая карточка
М. Сенеси
23'
ГОЛ! 1:0!
Д. Клюйверт
Пас отдал
Л. Синистерра
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
(К)
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
21
Ромен Февр
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Данило
ОП
10
Джованни Рейна
АП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
4-1-3-2
33
Нето
15
Смит
5
Сенеси
6
Келли
6
Забарный
10
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
17
Синистерра
42
Семеньо
19
Соланке
4-3-2-1
26
Селс
3
Уильямс
12
Омобамиделе
5
Мурильо
17
Тавареш
22
Йетс
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
19
Эланга
14
Авонийи
6
Келли
6
Керкез
6
Керкез
6
Келли
19
Клюйверт
8
Биллинг
8
Биллинг
19
Клюйверт
10
Кристи
8
Скотт
8
Скотт
10
Кристи
42
Семеньо
16
Тавернье
16
Тавернье
42
Семеньо
17
Синистерра
11
Уаттара
11
Уаттара
17
Синистерра
3
Уильямс
29
Монтиэль
29
Монтиэль
3
Уильямс
8
Домингес
8
Данило
8
Данило
8
Домингес
19
Эланга
10
Рейна
10
Рейна
19
Эланга
7
Хадсон-Одои
9
Рибейру
9
Рибейру
7
Хадсон-Одои
Остались в запасе
Борнмут
Ноттингем Форест
12
Марк Траверс
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
21
Ромен Февр
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
30
Мэтт Тернер
ВР
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
21
Ромен Февр
ПВ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Борнмут - Ноттингем Форест
3
1
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
11
6
Нарушения
19
12
Офсайды
1
1
Количество передач
328
422
Сейвы
5
0
Точность передач %
69
76
Удары мимо ворот
0
2
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.96
0.56
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
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Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Rebecca Welch, England
Стадион:
Виталити Стэдиум
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