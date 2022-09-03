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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Борнмут
Ноттингем Форест - Борнмут: обзор матча 03 сентября 2022
Ноттингем Форест
03.09.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 3
Завершен
Борнмут
33'
Ш. Куяте
45+2'
Б. Джонсон (П)
51'
Ф. Биллинг
63'
Д. Соланке
87'
Д. Энтони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Борнмут
90'
+4
Замена
Д. Стейси
️️️️
Д. Соланке
90'
Замена
К. Мур
️️️️
Ф. Биллинг
87'
ГОЛ! 2:3!
Д. Энтони
Пас отдал
Д. Соланке
Замена
Э. Деннис
️️️️
Б. Джонсон
85'
85'
Замена
Д. Энтони
️️️️
Р. Кристи
Желтая карточка
Р. Лоди
76'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Ш. Куяте
76'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
Д. Лингард
67'
63'
ГОЛ! 2:2!
Д. Соланке
Пас отдал
Л. Келли
51'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Биллинг
Пас отдал
Л. Кук
46'
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
Д. Земура
Желтая карточка
С. Маккена
45'
+4
45'
+2
Желтая карточка
Нето
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Джонсон
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Ш. Куяте
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Дин Хендерсон
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Борнмут
33
Нето
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
3-3-2-2
1
Хендерсон
6
Уорролл
27
Кук
26
Маккена
6
Лоди
8
Куяте
3
Уильямс
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
22
Джонсон
77
Лингард
4-3-2-1
33
Нето
2
Мефам
6
Келли
15
Смит
33
Земура
10
Кук
8
Лерма
8
Биллинг
10
Кристи
16
Тавернье
19
Соланке
8
Куяте
4
Коулбэк
4
Коулбэк
8
Куяте
77
Лингард
14
Авонийи
14
Авонийи
77
Лингард
22
Джонсон
17
Деннис
17
Деннис
22
Джонсон
19
Соланке
3
Стейси
3
Стейси
19
Соланке
33
Земура
2
Фредерикс
2
Фредерикс
33
Земура
8
Биллинг
19
Мур
19
Мур
8
Биллинг
10
Кристи
19
Энтони
19
Энтони
10
Кристи
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Борнмут
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
19
Ремо Фройлер
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
12
Марк Траверс
ВР
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
19
Ремо Фройлер
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Ноттингем Форест - Борнмут
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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