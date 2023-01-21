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Борнмут - Ноттингем Форест
Борнмут - Ноттингем Форест: обзор матча 21 января 2023
Борнмут
21.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
28'
Д. Энтони
83'
С. Сарридж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Ноттингем Форест
Замена
С. Дембеле
️️️️
Р. Кристи
88'
86'
Желтая карточка
Г. Скарпа
83'
ГОЛ! 1:1!
С. Сарридж
Пас отдал
Б. Джонсон
75'
Замена
С. Маккена
️️️️
В. Боли
75'
Замена
С. Сарридж
️️️️
К. Вуд
75'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
С. Орье
Замена
Б. Пирсон
️️️️
Д. Ротуэлл
75'
60'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
О. Мангала
45'
Замена
Данило
️️️️
Р. Йетс
36'
Желтая карточка
Д. Уорролл
Желтая карточка
Л. Келли
32'
ГОЛ! 1:0!
Д. Энтони
Пас отдал
Д. Уаттара
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
10
Доминик Сади
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦП
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Данило
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
4-2-2-2
33
Нето
33
Земура
5
Стивенс
6
Келли
15
Смит
7
Ротуэлл
8
Лерма
10
Кристи
11
Уаттара
19
Мур
19
Энтони
4-1-3-1-1
13
Хеннесси
92
Орье
6
Уорролл
30
Боли
6
Лоди
23
Мангала
22
Йетс
19
Фройлер
10
Гиббс-Уайт
22
Джонсон
9
Вуд
7
Ротуэлл
4
Пирсон
4
Пирсон
7
Ротуэлл
10
Кристи
23
Дембеле
23
Дембеле
10
Кристи
30
Боли
26
Маккена
26
Маккена
30
Боли
92
Орье
3
Уильямс
3
Уильямс
92
Орье
22
Йетс
8
Данило
8
Данило
22
Йетс
23
Мангала
10
Скарпа
10
Скарпа
23
Мангала
9
Вуд
9
Сарридж
9
Сарридж
9
Вуд
Остались в запасе
Борнмут
Ноттингем Форест
12
Марк Траверс
ВР
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Доминик Сади
ЦП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
13
Джордан Смит
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Доминик Сади
ЦП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦП
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Борнмут - Ноттингем Форест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 0
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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