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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Борнмут
Ноттингем Форест - Борнмут: обзор матча 17 августа 2024
Ноттингем Форест
17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Борнмут
23'
К. Вуд
86'
А. Семеньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Борнмут
89'
Желтая карточка
Д. Клюйверт
86'
ГОЛ! 1:1!
А. Семеньо
84'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Л. Кук
Замена
Э. Андерсон
️️️️
К. Хадсон-Одои
73'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
К. Вуд
72'
69'
Замена
Д. Джеббисон
️️️️
Д. Уаттара
64'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Л. Синистерра
63'
Замена
Х. Араухо
️️️️
А. Смит
63'
Замена
Р. Кристи
️️️️
А. Скотт
Замена
Н. Домингес
️️️️
Э. Эланга
54'
Замена
Г. Тоффоло
️️️️
О. Эйна
54'
Желтая карточка
Н. Уильямс
49'
48'
Желтая карточка
М. Керкез
45'
+12
Желтая карточка
Л. Кук
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
23'
Замена
Р. Йетс
️️️️
Данило
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Данило
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К)
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Борнмут
33
Нето
(К)
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
8
Николас Домингес
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Райан Кристи
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
4-2-1-2-1
26
Селс
3
Уильямс
30
Боли
5
Мурильо
34
Эйна
6
Сангаре
8
Данило
10
Гиббс-Уайт
19
Эланга
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
4-1-3-2
33
Нето
6
Забарный
4
Хейсен
15
Смит
6
Керкез
10
Кук
11
Уаттара
8
Скотт
16
Тавернье
42
Семеньо
17
Синистерра
34
Эйна
15
Тоффоло
15
Тоффоло
34
Эйна
19
Эланга
8
Домингес
8
Домингес
19
Эланга
8
Данило
22
Йетс
22
Йетс
8
Данило
7
Хадсон-Одои
5
Андерсон
5
Андерсон
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Вуд
15
Смит
22
Араухо
22
Араухо
15
Смит
10
Кук
8
Биллинг
8
Биллинг
10
Кук
8
Скотт
10
Кристи
10
Кристи
8
Скотт
17
Синистерра
19
Клюйверт
19
Клюйверт
17
Синистерра
11
Уаттара
29
Джеббисон
29
Джеббисон
11
Уаттара
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Борнмут
1
Карлос Мигел
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
25
Хамед Траоре
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
25
Хамед Траоре
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Ноттингем Форест - Борнмут
1
3
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
17
8
Офсайды
1
4
Количество передач
495
429
Сейвы
3
7
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.12
1.56
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Сити Граунд
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