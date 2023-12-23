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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Борнмут
Ноттингем Форест - Борнмут: обзор матча 23 декабря 2023
Ноттингем Форест
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Борнмут
47'
Э. Эланга
74'
К. Вуд
51'
Д. Соланке
58'
Д. Соланке
90+4'
Д. Соланке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Борнмут
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
Д. Соланке
Пас отдал
А. Смит
Замена
Данило
️️️️
М. Гиббс-Уайт
90'
+3
Замена
О. Эйна
️️️️
Г. Тоффоло
85'
82'
Замена
К. Мур
️️️️
Д. Уаттара
81'
Замена
Д. Брукс
️️️️
Ф. Биллинг
ГОЛ! 2:2!
К. Вуд
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
74'
70'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
А. Скотт
70'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
А. Семеньо
68'
Желтая карточка
Р. Кристи
65'
Желтая карточка
А. Семеньо
58'
ГОЛ! 1:2!
Д. Соланке
51'
ГОЛ! 1:1!
Д. Соланке
Пас отдал
М. Сенеси
ГОЛ! 1:0!
Э. Эланга
Пас отдал
К. Вуд
47'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
О. Мангала
46'
31'
Желтая карточка
А. Скотт
29'
Замена
А. Скотт
️️️️
Л. Кук
Замена
М. Ниахате
️️️️
Д. Ориги
26'
Вторая желтая
В. Боли
23'
Желтая карточка
В. Боли
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Борнмут
33
Нето
(К)
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Ноттингем Форест
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Данило
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
43
Бен Гринвуд
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Тернер
15
Тоффоло
30
Боли
5
Мурильо
3
Уильямс
23
Мангала
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
19
Эланга
9
Вуд
27
Ориги
3-2-3-2
33
Нето
6
Забарный
5
Сенеси
15
Смит
8
Биллинг
10
Кук
11
Уаттара
10
Кристи
16
Тавернье
42
Семеньо
19
Соланке
27
Ориги
19
Ниахате
19
Ниахате
27
Ориги
15
Тоффоло
34
Эйна
34
Эйна
15
Тоффоло
10
Гиббс-Уайт
8
Данило
8
Данило
10
Гиббс-Уайт
23
Мангала
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
23
Мангала
Скотт
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
Скотт
10
Кук
8
Скотт
8
Скотт
10
Кук
42
Семеньо
17
Синистерра
17
Синистерра
42
Семеньо
8
Биллинг
7
Брукс
7
Брукс
8
Биллинг
11
Уаттара
19
Мур
19
Мур
11
Уаттара
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Борнмут
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
12
Марк Траверс
ВР
43
Бен Гринвуд
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
43
Бен Гринвуд
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Ноттингем Форест - Борнмут
1
1
4
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
10
Количество передач
231
503
Сейвы
3
2
Точность передач %
64
83
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.75
1.57
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Сити Граунд
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