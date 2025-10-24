Введите ваш ник на сайте
«Ланс» – «Марсель»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2025 с коэффициентом 1.80

24 октября 2025 11:06
Ланс - Марсель
25 окт. 2025, суббота 22:05 | Франция. Лига 1, 9 тур
1.80
Обе забьют – да
25 октября на стадионе «Болларт-Делелис» в Лансе состоится центральный матч 9-го тура Лиги 1, где хозяева примут лидера чемпионата – «Марсель». Игра обещает быть напряжeнной и зрелищной: обе команды в хорошей форме и делают ставку на атакующий футбол.

«Ланс»

Команда показывает уверенный старт сезона и после восьми туров идeт на четвeртом месте с 16 очками. В прошлом туре «Ланс» одержал волевую победу над «Парижем» (2:1), продлив серию без поражений до четырeх матчей. Клуб демонстрирует надeжную игру в защите и при этом стабильно забивает – 7 голов в пяти последних встречах. Лидер команды Раян Фофана набрал хорошую форму, отличившись дважды за семь матчей. «Ланс» редко теряет очки дома, где создаeт высокий прессинг и активно использует фланговые атаки. Однако обороне часто не хватает концентрации в концовках.

«Марсель»

Южане возглавляют таблицу Лиги 1 с 18 очками. В прошлом туре команда разгромила «Гавр» со счeтом 6:2, а в Лиге чемпионов уступила «Спортингу» (1:2), но даже в поражении выглядела достойно. «Марсель» остаeтся самой результативной командой чемпионата – 21 забитый мяч за восемь туров. Мэйсон Гринвуд – ключевая фигура в атаке, на его счету 8 голов в 13 матчах. Команда побеждает в пяти турах подряд и демонстрирует сбалансированную игру между линиями, хотя иногда допускает осечки в обороне, пропуская даже при комфортном счeте.

Факты о командах

«Ланс»

  • Не проигрывает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 матчах подряд

«Марсель»

  • Победы в 5 последних матчах
  • В среднем: 3.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Имеет лучшую разницу мячей в турнире (+14)

Личные встречи
38% (8)
14% (3)
48% (10)
22
Забитых мячей
31
1.05
В среднем за матч
1.48
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  3:3
Франция. Лига 1, 25 тур
Марсель
0 : 1
08.03.2025
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Ланс
1 : 3
23.11.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2 : 1
28.04.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Ланс
1 : 0
12.11.2023
Марсель
Франция. Лига 1, 34 тур
Ланс
2 : 1
06.05.2023
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
0 : 1
22.10.2022
Ланс
Франция. Лига 1, 22 тур
Ланс
0 : 2
22.01.2022
Марсель
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
2 : 3
26.09.2021
Ланс
Франция. Лига 1, 23 тур
Ланс
2 : 2
03.02.2021
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
0 : 1
20.01.2021
Ланс
Франция. Лига 1, 30 тур
Ланс
0 : 4
22.03.2015
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
2 : 1
02.11.2014
Ланс
Товарищеские матчи,
Ланс
0 : 1
24.07.2013
Марсель
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
Марсель
4 : 0
25.10.2011
Ланс
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
0 : 1
03.04.2011
Марсель
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
1 : 1
13.11.2010
Ланс
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
1 : 0
04.04.2010
Ланс
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ланс
3 : 1
10.02.2010
Марсель
Франция. Лига 1, 15 тур
Ланс
1 : 0
28.11.2009
Марсель
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
3 : 3
16.03.2008
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
1 : 0
21.10.2007
Ланс
Показать все

Прогноз на матч «Ланс» – «Марсель»

Обе команды подходят к матчу в отличной форме, поэтому игра обещает быть насыщенной. «Марсель» действует агрессивно в атаке и редко уходит с поля без гола, но в гостях не всегда удерживает стабильный темп. «Ланс» силeн дома и способен использовать слабости гостей при быстрых переходах из обороны в атаку.

Сценарий с обменом голами выглядит наиболее вероятным: обе команды атакуют уверенно, но при этом неидеальны в защите. «Марсель» имеет преимущество в классе и глубине состава, однако «Ланс» способен навязать борьбу. Возможен результативный матч, в котором гости будут ближе к победе за счeт опыта и индивидуального мастерства.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.80
  • Победа «Марселя» или ничья (Х2) – коэффициент 1.65

1.80
Обе забьют – да
Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Марсель Ланс
