25 октября на стадионе «Болларт-Делелис» в Лансе состоится центральный матч 9-го тура Лиги 1, где хозяева примут лидера чемпионата – «Марсель». Игра обещает быть напряжeнной и зрелищной: обе команды в хорошей форме и делают ставку на атакующий футбол.

«Ланс»

Команда показывает уверенный старт сезона и после восьми туров идeт на четвeртом месте с 16 очками. В прошлом туре «Ланс» одержал волевую победу над «Парижем» (2:1), продлив серию без поражений до четырeх матчей. Клуб демонстрирует надeжную игру в защите и при этом стабильно забивает – 7 голов в пяти последних встречах. Лидер команды Раян Фофана набрал хорошую форму, отличившись дважды за семь матчей. «Ланс» редко теряет очки дома, где создаeт высокий прессинг и активно использует фланговые атаки. Однако обороне часто не хватает концентрации в концовках.

«Марсель»

Южане возглавляют таблицу Лиги 1 с 18 очками. В прошлом туре команда разгромила «Гавр» со счeтом 6:2, а в Лиге чемпионов уступила «Спортингу» (1:2), но даже в поражении выглядела достойно. «Марсель» остаeтся самой результативной командой чемпионата – 21 забитый мяч за восемь туров. Мэйсон Гринвуд – ключевая фигура в атаке, на его счету 8 голов в 13 матчах. Команда побеждает в пяти турах подряд и демонстрирует сбалансированную игру между линиями, хотя иногда допускает осечки в обороне, пропуская даже при комфортном счeте.

Факты о командах

«Ланс»

Не проигрывает в 4 матчах подряд

В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 6 матчах подряд

«Марсель»

Победы в 5 последних матчах

В среднем: 3.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Имеет лучшую разницу мячей в турнире (+14)

Прогноз на матч «Ланс» – «Марсель»

Обе команды подходят к матчу в отличной форме, поэтому игра обещает быть насыщенной. «Марсель» действует агрессивно в атаке и редко уходит с поля без гола, но в гостях не всегда удерживает стабильный темп. «Ланс» силeн дома и способен использовать слабости гостей при быстрых переходах из обороны в атаку.

Сценарий с обменом голами выглядит наиболее вероятным: обе команды атакуют уверенно, но при этом неидеальны в защите. «Марсель» имеет преимущество в классе и глубине состава, однако «Ланс» способен навязать борьбу. Возможен результативный матч, в котором гости будут ближе к победе за счeт опыта и индивидуального мастерства.

Рекомендованные ставки