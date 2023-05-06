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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Марсель
Ланс - Марсель: обзор матча 06 мая 2023
Ланс
06.05.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 34 тур
2 : 1
Завершен
Марсель
42'
С. Фофана
60'
Л. Опенда
88'
Д. Пайет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Марсель
Замена
Л. Пореба
️️️️
Ж. Онана
90'
Замена
А. Букса
️️️️
Л. Опенда
89'
Желтая карточка
Б. Самба
88'
88'
ГОЛ! 2:1!
Д. Пайет
Пас отдал
В. Ронжье
76'
Замена
И. Каборе
️️️️
Ж. Клосс
76'
Замена
М. Гендузи
️️️️
Ч. Мбемба
76'
Замена
Д. Пайет
️️️️
Р. Малиновский
63'
Желтая карточка
Н. Тавареш
Желтая карточка
Ж. Гради
63'
ГОЛ! 2:0!
Л. Опенда
Пас отдал
П. Франковски
60'
Замена
А. Томассон
️️️️
А. Фульини
57'
Замена
М. Айдара
️️️️
Д. Машадо
57'
46'
Замена
Витинья
️️️️
А. Санчес
45'
+2
Желтая карточка
В. Ронжье
Желтая карточка
П. Франковски
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
С. Фофана
Пас отдал
К. Дансо
42'
29'
Замена
Л. Балерди
️️️️
С. Жиго
Желтая карточка
Ф. Медина
24'
Желтая карточка
Ж. Онана
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
8
Лукаш Пореба
ОП
10
Давид Кошта
АП
28
Адриен Томассон
АП
16
Адам Букса
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
9
Витинья
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Самба
20
Машадо
2
Медина
4
Дансо
24
Гради
14
Онана
10
Фульини
42
Фофана
95
Франковски
7
Сотока
17
Опенда
3-2-2-2-1
13
Лопес
23
Колашинац
2
Жиго
99
Мбемба
92
Клосс
17
Тавареш
21
Ронжье
17
Верету
7
Ундер
17
Малиновский
4
Санчес
20
Машадо
21
Айдара
21
Айдара
20
Машадо
14
Онана
8
Пореба
8
Пореба
14
Онана
10
Фульини
28
Томассон
28
Томассон
10
Фульини
17
Опенда
16
Букса
16
Букса
17
Опенда
17
Малиновский
10
Пайет
10
Пайет
17
Малиновский
2
Жиго
26
Балерди
26
Балерди
2
Жиго
92
Клосс
12
Каборе
12
Каборе
92
Клосс
99
Мбемба
6
Гендузи
6
Гендузи
99
Мбемба
4
Санчес
9
Витинья
9
Витинья
4
Санчес
Остались в запасе
Ланс
Марсель
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
10
Давид Кошта
АП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
36
Рубен Бланко
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
10
Давид Кошта
АП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Ланс - Марсель
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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