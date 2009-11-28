Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Марсель
Ланс - Марсель: обзор матча 28 ноября 2009
Ланс
28.11.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 0
Завершен
Марсель
90+2'
Эдуардо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Марсель
ГОЛ! 1:0!
Эдуардо
Пас отдал
С. Руде
+2
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Б. Шейру
Замена
Эдуардо
️️️️
Т. Маулида
Замена
Брандао
️️️️
Ф. Морьентес
Замена
А. Букари
️️️️
К. Акале
Желтая карточка
Э. Сиссе
Замена
Л. Гонсалес
️️️️
Б. Коне
Желтая карточка
С. Руде
Желтая карточка
Г. Бокали
Желтая карточка
М. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
5
Аладьин Яхья
ЦЗ
19
Ромен Сартр
ЦЗ
26
Йохан Демон
(К)
ПЗ
18
Себастьян Руде
ЛП
21
Адиль Армаш
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
28
Канга Акале
ПП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
2
Гарри Бокали
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
0
Тайе Тайво
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ПЗ
22
Эдуар Сиссе
ЛП
8
Бенуа Шейру
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ЦП
76
Мамаду Ньянг
(К)
ПП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
14
Бакари Коне
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
27
Лучо Гонсалес
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Брандао
ЦФ
4-4-2
1
Рунье
2
Рамос
5
Яхья
19
Сартр
26
Демон
18
Руде
21
Армаш
27
Соу
28
Акале
22
Монне-Паке
8
Маулида
4-4-2
30
Манданда
20
Диавара
4
Хилтон
0
Тайво
2
Бокали
76
Ньянг
8
Шейру
7
Абриэль
22
Сиссе
14
Коне
23
Морьентес
28
Акале
12
Букари
12
Букари
28
Акале
8
Маулида
11
Эдуардо
11
Эдуардо
8
Маулида
14
Коне
27
Гонсалес
27
Гонсалес
14
Коне
8
Шейру
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
8
Шейру
23
Морьентес
11
Брандао
11
Брандао
23
Морьентес
Остались в запасе
Ланс
Марсель
16
Хамди Касрауи
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Эрик Геретс
Остались в запасе
16
Хамди Касрауи
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча Ланс - Марсель
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Дамьен Леденту
(Шалон-на-Марне)
Стадион:
Стад Болла-Делели
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Ланс
Марсель
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Форвард «Комо» повторил достижение Дель Пьеро в Лиге чемпионов
5 ноября
3
Тренер «Ланса» отреагировал на 1:9 от «Комо»
5 ноября
2
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Форвард «Комо» повторил достижение Дель Пьеро в Лиге чемпионов
5 ноября
3
Тренер «Ланса» отреагировал на 1:9 от «Комо»
5 ноября
2
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
5 ноября
7
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+