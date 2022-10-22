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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Ланс
Марсель - Ланс: обзор матча 22 октября 2022
Марсель
22.10.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 12 тур
0 : 1
Завершен
Ланс
78'
Д. Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Ланс
82'
Замена
И. Бура
️️️️
Д. Машадо
Замена
И. Каборе
️️️️
Ж. Клосс
80'
78'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кошта
Пас отдал
Ф. Медина
Замена
Д. Пайет
️️️️
М. Гендузи
77'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
А. Санчес
76'
Замена
Д. Ундер
️️️️
А. Арит
76'
Желтая карточка
М. Гендузи
65'
57'
Замена
Д. Кошта
️️️️
Ж. Онана
57'
Замена
У. Саид
️️️️
Л. Опенда
50'
Желтая карточка
М. Айдара
38'
Желтая карточка
Ж. Онана
34'
Желтая карточка
Ф. Сотока
Желтая карточка
В. Ронжье
23'
Замена
П. Гуйе
️️️️
С. Колашинац
22'
Желтая карточка
С. Колашинац
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
77
Амин Арит
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Ланс
30
Брис Самба
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
14
Жан Онана
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Жерсон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
8
Лукаш Пореба
ОП
10
Давид Кошта
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Лопес
23
Колашинац
99
Мбемба
26
Балерди
17
Тавареш
92
Клосс
21
Ронжье
17
Верету
6
Гендузи
77
Арит
4
Санчес
4-2-1-1-2
30
Самба
21
Айдара
4
Дансо
2
Медина
20
Машадо
99
Самед
14
Онана
42
Фофана
19
Франковски
7
Сотока
17
Опенда
6
Гендузи
10
Пайет
10
Пайет
6
Гендузи
92
Клосс
12
Каборе
12
Каборе
92
Клосс
23
Колашинац
18
Гуйе
18
Гуйе
23
Колашинац
77
Арит
7
Ундер
7
Ундер
77
Арит
4
Санчес
9
Дьенг
9
Дьенг
4
Санчес
20
Машадо
14
Бура
14
Бура
20
Машадо
14
Онана
10
Кошта
10
Кошта
14
Онана
17
Опенда
22
Саид
22
Саид
17
Опенда
Остались в запасе
Марсель
Ланс
36
Рубен Бланко
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
16
Жан-Луис Лека
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
16
Адам Букса
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
97
Луис Суарес
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Марсель - Ланс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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