25 октября на стадионе «Фриули» пройдeт матч 8-го тура итальянской Серии А между «Удинезе» и «Лечче». Обе команды находятся в нижней части таблицы и борются за очки, чтобы отдалиться от зоны вылета. Команды показывают схожие показатели по результативности, но по стилю игры и устойчивости выглядят по-разному.

«Удинезе»

Клуб из Удине набрал 9 очков после семи туров и располагается на 11-м месте. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Кремонезе» (1:1), продлив серию без побед до четырeх матчей. При этом «Удинезе» стабильно забивает – три матча подряд команда отличалась хотя бы раз, но при этом продолжает допускать ошибки в обороне. За последние пять игр коллектив забил 5 и пропустил 9 голов. Лидер атак Икер Браво оформил 3 мяча в 5 встречах, оставаясь ключевой фигурой впереди. В домашних матчах у «Удинезе» отмечается нестабильность: много ничьих и мало побед, хотя моменты команда создаeт регулярно.

«Лечче»

Южане идут на 16-м месте с 6 очками. После неудачного старта они набрали ход – команда не проигрывает уже три тура подряд. В предыдущем матче «Лечче» сыграл 0:0 с «Сассуоло», а перед этим одержал важную победу над «Пармой» (1:0). За последние пять встреч команда забила 4 и пропустила 7 голов. Франческо Камарда, забивший дважды, остаeтся основным источником опасности в атаке. На выезде «Лечче» действует осторожно, часто закрываясь в обороне и играя на контратаках.

Факты о командах

«Удинезе»

Не выигрывает в 8 последних домашних матчах Серии А

Забивает в 4 матчах подряд

В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 матчах подряд

«Лечче»

Не проигрывает 3 матча подряд

В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей

Часто играет от обороны – 3 из 5 последних игр с тоталом меньше 2.5

Прогноз на матч «Удинезе» – «Лечче»

Обе команды делают ставку на осторожный футбол и минимизацию ошибок. «Удинезе» имеет больше атакующего потенциала и играет дома, где способен контролировать инициативу. Однако нестабильность в обороне и отсутствие побед на своeм поле заставляют усомниться в уверенной виктории. «Лечче» прибавил в защите и способен сдерживать соперников, особенно в выездных встречах.Игра, вероятно, получится закрытой: мало моментов, борьба в центре поля и упор на стандарты. Хозяева могут прервать серию без побед, но успех вряд ли будет крупным. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Удинезе» или ничья с низкой результативностью.

Рекомендованные ставки