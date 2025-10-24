Введите ваш ник на сайте
«Удинезе» – «Лечче»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2025 с коэффициентом 2.05

24 октября 2025 10:26
Удинезе - Лечче
25 окт. 2025, суббота 16:00 | Италия. Серия А, 8 тур
2.05
Победа «Удинезе»
25 октября на стадионе «Фриули» пройдeт матч 8-го тура итальянской Серии А между «Удинезе» и «Лечче». Обе команды находятся в нижней части таблицы и борются за очки, чтобы отдалиться от зоны вылета. Команды показывают схожие показатели по результативности, но по стилю игры и устойчивости выглядят по-разному.

«Удинезе»

Клуб из Удине набрал 9 очков после семи туров и располагается на 11-м месте. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Кремонезе» (1:1), продлив серию без побед до четырeх матчей. При этом «Удинезе» стабильно забивает – три матча подряд команда отличалась хотя бы раз, но при этом продолжает допускать ошибки в обороне. За последние пять игр коллектив забил 5 и пропустил 9 голов. Лидер атак Икер Браво оформил 3 мяча в 5 встречах, оставаясь ключевой фигурой впереди. В домашних матчах у «Удинезе» отмечается нестабильность: много ничьих и мало побед, хотя моменты команда создаeт регулярно.

«Лечче»

Южане идут на 16-м месте с 6 очками. После неудачного старта они набрали ход – команда не проигрывает уже три тура подряд. В предыдущем матче «Лечче» сыграл 0:0 с «Сассуоло», а перед этим одержал важную победу над «Пармой» (1:0). За последние пять встреч команда забила 4 и пропустила 7 голов. Франческо Камарда, забивший дважды, остаeтся основным источником опасности в атаке. На выезде «Лечче» действует осторожно, часто закрываясь в обороне и играя на контратаках.

Факты о командах

«Удинезе»

  • Не выигрывает в 8 последних домашних матчах Серии А
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 матчах подряд

«Лечче»

  • Не проигрывает 3 матча подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей
  • Часто играет от обороны – 3 из 5 последних игр с тоталом меньше 2.5

Личные встречи
60% (9)
20% (3)
20% (3)
22
Забитых мячей
11
1.47
В среднем за матч
0.73
4:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
0 : 1
21.02.2025
Удинезе
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
1 : 0
05.10.2024
Лечче
Италия. Серия А, 36 тур
Лечче
0 : 2
13.05.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
1 : 1
23.10.2023
Лечче
Италия. Серия А, 32 тур
Лечче
1 : 0
28.04.2023
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 1
04.11.2022
Лечче
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
1 : 2
29.07.2020
Лечче
Италия. Серия А, 18 тур
Лечче
0 : 1
06.01.2020
Удинезе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2 : 1
01.02.2012
Лечче
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 2
11.09.2011
Удинезе
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
2 : 0
03.04.2011
Удинезе
Италия. Кубок, 4 раунд
Удинезе
2 : 1
24.11.2010
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
4 : 0
14.11.2010
Лечче
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
2 : 0
01.03.2009
Лечче
Италия. Серия А, 7 тур
Лечче
2 : 2
19.10.2008
Удинезе
Прогноз на матч «Удинезе» – «Лечче»

Обе команды делают ставку на осторожный футбол и минимизацию ошибок. «Удинезе» имеет больше атакующего потенциала и играет дома, где способен контролировать инициативу. Однако нестабильность в обороне и отсутствие побед на своeм поле заставляют усомниться в уверенной виктории. «Лечче» прибавил в защите и способен сдерживать соперников, особенно в выездных встречах.Игра, вероятно, получится закрытой: мало моментов, борьба в центре поля и упор на стандарты. Хозяева могут прервать серию без побед, но успех вряд ли будет крупным. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Удинезе» или ничья с низкой результативностью.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Удинезе» – коэффициент 2.05
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

2.05
Победа «Удинезе»
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Лечче Удинезе
