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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Удинезе
Лечче - Удинезе: обзор матча 28 апреля 2023
Лечче
28.04.2023, пятница, 19:30
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
62'
Г. Стрефецца (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Удинезе
Желтая карточка
А. Сесай
90'
+1
86'
Замена
Вивальду
️️️️
Я. Бийол
Желтая карточка
Ж. Гонсалес
85'
Замена
Ж. Гонсалес
️️️️
А. Бли
79'
Замена
Л. Банда
️️️️
Г. Стрефецца
78'
Замена
Ю. Мале
️️️️
Р. Уден
78'
76'
Замена
Ф. Эбоселе
️️️️
Уолес
76'
Замена
А. Масина
️️️️
Н. Перес
Замена
С. Романьоли
️️️️
В. Жандре
67'
63'
Желтая карточка
Н. Перес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Стрефецца
62'
62'
Замена
Т. Арслан
️️️️
З. Ловрич
62'
Замена
Ф. Товен
️️️️
Л. Самарджич
Замена
А. Сесай
️️️️
Л. Коломбо
57'
Желтая карточка
Г. Стрефецца
50'
Желтая карточка
А. Бли
35'
7'
Желтая карточка
Я. Бийол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
29
Алексис Бли
ОП
23
Мортен Юльманн
ОП
10
Реми Уден
ПВ
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
37
Роберто Перейра
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Лечче
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Вивальду
ЦФ
4-2-3-1
30
Фальконе
25
Галло
15
Жандре
14
Умтити
6
Башкиротто
29
Бли
23
Юльманн
29
Ди Франческо
10
Уден
7
Стрефецца
29
Коломбо
3-3-1-2-1
16
Сильвестри
50
Бекао
15
Бийол
18
Перес
3
Эхизибуе
15
Уолес
13
Удогие
4
Ловрич
10
Самарджич
37
Перейра
90
Несторовски
15
Жандре
6
Романьоли
6
Романьоли
15
Жандре
10
Уден
14
Мале
14
Мале
10
Уден
29
Бли
16
Гонсалес
16
Гонсалес
29
Бли
7
Стрефецца
19
Банда
19
Банда
7
Стрефецца
29
Коломбо
9
Сесай
9
Сесай
29
Коломбо
18
Перес
25
Масина
25
Масина
18
Перес
15
Уолес
2
Эбоселе
2
Эбоселе
15
Уолес
4
Ловрич
30
Арслан
30
Арслан
4
Ловрич
10
Самарджич
10
Товен
10
Товен
10
Самарджич
15
Бийол
9
Вивальду
9
Вивальду
15
Бийол
Остались в запасе
Лечче
Удинезе
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Лечче - Удинезе
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
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