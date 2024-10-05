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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Лечче
Удинезе - Лечче: обзор матча 05 октября 2024
Удинезе
05.10.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 0
Завершен
Лечче
75'
Д. Земура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Лечче
Замена
Д. Абанква
️️️️
Д. Земура
90'
+5
79'
Замена
Т. Моренте
️️️️
Ю. Рамадани
79'
Замена
Р. Уден
️️️️
Ф. Жилберт
Замена
I. Bravo
️️️️
Л. Лукка
78'
Замена
А. Атта
️️️️
О. Саррага
78'
ГОЛ! 1:0!
Д. Земура
75'
Желтая карточка
А. Камара
72'
Замена
А. Камара
️️️️
К. Эхизибуе
67'
63'
Замена
С. Пьеротти
️️️️
А. Ребич
63'
Замена
Х. Рафья
️️️️
Б. Пьерре
Замена
К. Дэвис
️️️️
Бреннер
46'
40'
Желтая карточка
Ф. Башкиротто
36'
Желтая карточка
А. Ребич
Желтая карточка
К. Эхизибуе
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
15
Яка Бийол
(К)
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Патрик Доргу
ЛЗ
25
Антонино Галло
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
(К)
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
14
Артюр Атта
ОП
70
Руй Модешту
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Лечче
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
70
Луис Хаса
АП
10
Реми Уден
ПВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
3-3-2-2
40
Окойе
27
Кабаселе
15
Бийол
95
Туре
33
Земура
8
Карлстрем
3
Эхизибуе
6
Саррага
32
Эккеленкамп
20
Лукка
20
Бреннер
3-3-2-1-1
30
Фальконе
24
Жилберт
13
Доргу
4
Гашпар
6
Башкиротто
44
Пьерре
25
Галло
20
Рамадани
29
Кулибали
9
Ребич
90
Крстович
3
Эхизибуе
11
Камара
11
Камара
3
Эхизибуе
33
Земура
14
Абанква
14
Абанква
33
Земура
6
Саррага
14
Атта
14
Атта
6
Саррага
20
Лукка
17
17
20
Лукка
20
Бреннер
9
Дэвис
9
Дэвис
20
Бреннер
44
Пьерре
24
Рафья
24
Рафья
44
Пьерре
20
Рамадани
20
Моренте
20
Моренте
20
Рамадани
24
Жилберт
10
Уден
10
Уден
24
Жилберт
9
Ребич
50
Пьеротти
50
Пьеротти
9
Ребич
Остались в запасе
Удинезе
Лечче
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
70
Руй Модешту
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
70
Луис Хаса
АП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
70
Руй Модешту
ЦФ
Остались в запасе
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
70
Луис Хаса
АП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Удинезе - Лечче
2
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
0
Нарушения
12
16
Офсайды
0
3
Количество передач
437
346
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.96
0.45
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
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