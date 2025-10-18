19 октября на стадионе «Стад дю Мустуа» пройдет встреча 8 тура Лиги 1 между «Лорьяном» и «Брестом». «Лорьян» демонстрирует нестабильность в обороне, пропуская в среднем 3 гола за последние 5 матчей, хотя дома команда не проигрывает в 9 из 11 последних встреч. «Брест» напротив, выглядит более уверенно в атаке, забивая в среднем 1.6 гола за игру и не проигрывая в 3 последних матчах. Ожидается открытый матч с высокой результативностью, где гости способны воспользоваться оборонительными пробелами «Лорьяна».

«Лорьян»

После 7 туров «Лорьян» имеет 7 очков и занимает 13 место в таблице. Лучший бомбардир команды Пабло Пажи забил 4 гола. Команда показывает слабую оборону в последних матчах, что заставляет акцентировать внимание на атаке и использовании стандартизированных моментов. Дома «Лорьян» старается диктовать темп игры, но пропускает слишком много, что может быть проблемой против результативного соперника.

«Брест»

«Брест» располагается на 11 месте с 8 очками после 7 туров. Лучший бомбардир Ромен Дель Кастийо забил 3 гола. Команда демонстрирует эффективность в атаке, забивая в среднем больше одного гола за матч, а оборона стабилизировалась в последних встречах, пропуская в среднем 1.2 гола. Гости способны использовать ошибки обороны соперника и забивать в каждом матче.

Факты о командах

«Лорьян»

Не проигрывает дома в 9 из 11 последних матчей

Пропускает в среднем 3 гола за последние 5 матчей

Забивает в среднем 1 гол за игру

Уязвимость в обороне

«Брест»

Не проигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в среднем 1.2 гола за игру

Забивает в среднем 1.6 гола за игру

Эффективная атака при стабильной обороне

Прогноз на матч «Лорьян» – «Брест»

Матч обещает быть результативным с явным перевесом в атаке у гостей. «Лорьян» дома будет пытаться контролировать игру, но слабая оборона делает их уязвимыми. «Брест» имеет хорошие шансы забить более одного гола и рассчитывать на очки. Вероятен открытый матч с голами обеих команд и преимуществом гостей в атакующих действиях.

