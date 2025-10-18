Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Лорьян» – «Брест»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 2.95

18 октября 2025 12:23
Лорьян - Брест
19 окт. 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 8 тур
Перейти в онлайн матча
2.95
Победа «Бреста»
Сделать ставку

19 октября на стадионе «Стад дю Мустуа» пройдет встреча 8 тура Лиги 1 между «Лорьяном» и «Брестом». «Лорьян» демонстрирует нестабильность в обороне, пропуская в среднем 3 гола за последние 5 матчей, хотя дома команда не проигрывает в 9 из 11 последних встреч. «Брест» напротив, выглядит более уверенно в атаке, забивая в среднем 1.6 гола за игру и не проигрывая в 3 последних матчах. Ожидается открытый матч с высокой результативностью, где гости способны воспользоваться оборонительными пробелами «Лорьяна».

«Лорьян»

После 7 туров «Лорьян» имеет 7 очков и занимает 13 место в таблице. Лучший бомбардир команды Пабло Пажи забил 4 гола. Команда показывает слабую оборону в последних матчах, что заставляет акцентировать внимание на атаке и использовании стандартизированных моментов. Дома «Лорьян» старается диктовать темп игры, но пропускает слишком много, что может быть проблемой против результативного соперника.

«Брест»

«Брест» располагается на 11 месте с 8 очками после 7 туров. Лучший бомбардир Ромен Дель Кастийо забил 3 гола. Команда демонстрирует эффективность в атаке, забивая в среднем больше одного гола за матч, а оборона стабилизировалась в последних встречах, пропуская в среднем 1.2 гола. Гости способны использовать ошибки обороны соперника и забивать в каждом матче.

Факты о командах

«Лорьян»

  • Не проигрывает дома в 9 из 11 последних матчей
  • Пропускает в среднем 3 гола за последние 5 матчей
  • Забивает в среднем 1 гол за игру
  • Уязвимость в обороне

«Брест»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в среднем 1.2 гола за игру
  • Забивает в среднем 1.6 гола за игру
  • Эффективная атака при стабильной обороне

Личные встречи
56% (10)
11% (2)
33% (6)
25
Забитых мячей
20
1.39
В среднем за матч
1.11
4:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
0 : 1
31.03.2024
Брест
Франция. Лига 1, 17 тур
Брест
4 : 0
20.12.2023
Лорьян
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
2 : 1
07.05.2023
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
1 : 2
09.10.2022
Лорьян
Франция. Лига 1, 26 тур
Брест
0 : 1
27.02.2022
Лорьян
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
1 : 2
07.11.2021
Брест
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
1 : 0
04.04.2021
Брест
Франция. Лига 1, 4 тур
Брест
3 : 2
20.09.2020
Лорьян
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лорьян
2 : 1
05.01.2020
Брест
Товарищеские матчи,
Лорьян
1 : 1
20.06.2013
Брест
Франция. Лига 1, 29 тур
Лорьян
4 : 0
16.03.2013
Брест
Франция. Кубок, 1/8 финала
Лорьян
3 : 0
27.02.2013
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
2 : 0
02.11.2012
Лорьян
Франция. Лига 1, 28 тур
Лорьян
2 : 1
17.03.2012
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
3 : 1
29.10.2011
Лорьян
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
2 : 0
29.01.2011
Брест
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Лорьян
1 : 0
21.09.2010
Брест
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
0 : 0
12.09.2010
Лорьян
Показать все

Прогноз на матч «Лорьян» – «Брест»

Матч обещает быть результативным с явным перевесом в атаке у гостей. «Лорьян» дома будет пытаться контролировать игру, но слабая оборона делает их уязвимыми. «Брест» имеет хорошие шансы забить более одного гола и рассчитывать на очки. Вероятен открытый матч с голами обеих команд и преимуществом гостей в атакующих действиях.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Бреста» – коэффициент 2.95
  • Брест забьет больше 1 гола – коэффициент 1.90

2.95
Победа «Бреста»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Франция. Лига 1 Брест Лорьян
Другие прогнозы
19.10.2025
10:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Енисей - Спартак К
Победа «Спартака»
19.10.2025
12:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Тюмень - Динамо-2
Победа «Тюмени»
19.10.2025
12:00
2.40
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск - Арсенал
Победа «Челябинска»
19.10.2025
13:00
1.75
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Леон Сатурн - Космос
Победа «Леон Сатурн»
19.10.2025
13:00
2.06
Украина. Премьер-лига, 9 тур
ЛНЗ - Колос
Победа «ЛНЗ»
19.10.2025
13:00
1.77
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Слуцк - Молодечно
Победа «Слуцка»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 