19 октября на стадионе «Стад дю Мустуа» пройдет встреча 8 тура Лиги 1 между «Лорьяном» и «Брестом». «Лорьян» демонстрирует нестабильность в обороне, пропуская в среднем 3 гола за последние 5 матчей, хотя дома команда не проигрывает в 9 из 11 последних встреч. «Брест» напротив, выглядит более уверенно в атаке, забивая в среднем 1.6 гола за игру и не проигрывая в 3 последних матчах. Ожидается открытый матч с высокой результативностью, где гости способны воспользоваться оборонительными пробелами «Лорьяна».
«Лорьян»
После 7 туров «Лорьян» имеет 7 очков и занимает 13 место в таблице. Лучший бомбардир команды Пабло Пажи забил 4 гола. Команда показывает слабую оборону в последних матчах, что заставляет акцентировать внимание на атаке и использовании стандартизированных моментов. Дома «Лорьян» старается диктовать темп игры, но пропускает слишком много, что может быть проблемой против результативного соперника.
«Брест»
«Брест» располагается на 11 месте с 8 очками после 7 туров. Лучший бомбардир Ромен Дель Кастийо забил 3 гола. Команда демонстрирует эффективность в атаке, забивая в среднем больше одного гола за матч, а оборона стабилизировалась в последних встречах, пропуская в среднем 1.2 гола. Гости способны использовать ошибки обороны соперника и забивать в каждом матче.
Факты о командах
«Лорьян»
- Не проигрывает дома в 9 из 11 последних матчей
- Пропускает в среднем 3 гола за последние 5 матчей
- Забивает в среднем 1 гол за игру
- Уязвимость в обороне
«Брест»
- Не проигрывает в 3 последних матчах
- Пропускает в среднем 1.2 гола за игру
- Забивает в среднем 1.6 гола за игру
- Эффективная атака при стабильной обороне
Прогноз на матч «Лорьян» – «Брест»
Матч обещает быть результативным с явным перевесом в атаке у гостей. «Лорьян» дома будет пытаться контролировать игру, но слабая оборона делает их уязвимыми. «Брест» имеет хорошие шансы забить более одного гола и рассчитывать на очки. Вероятен открытый матч с голами обеих команд и преимуществом гостей в атакующих действиях.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Бреста» – коэффициент 2.95
- Брест забьет больше 1 гола – коэффициент 1.90