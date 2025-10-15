Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Унион» – «Боруссия М»: прогноз и ставки на матч 17 октября 2025 с коэффициентом 1.88

15 октября 2025 9:17
Унион - Боруссия М
17 окт. 2025, пятница 21:30 | Германия. Бундеслига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Победа «Униона»
Сделать ставку

17 октября на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине состоится матч 7-го тура Бундеслиги между «Унионом» и «Боруссией Мeнхенгладбах». Обе команды находятся внизу таблицы и нуждаются в очках, но состояние клубов разное – «Унион» начал стабилизироваться, а гости всe ещe ищут себя после серии неудач.

«Унион»

Команда Урса Фишера стартовала неровно, но постепенно выравнивает игру. После тяжeлого поражения от «Байера» (0:2) берлинцы выиграли товарищеский матч у FSV Luckenwalde (3:0), что позволило немного восстановить уверенность. Ранее «Унион» успел сыграть 0:0 с «Гамбургом» и эффектно победить «Айнтрахт» (4:3), показав, что команда способна забивать даже в напряжeнной игре. Однако оборона остаeтся проблемной: в последних пяти матчах «Унион» пропустил девять голов. При этом атакующая линия выглядит бодро – 9 мячей за тот же период, а лидер нападения Ильяс Ансах набрал хороший темп (4 гола в 7 встречах). На своeм поле берлинцы традиционно действуют смело, но часто теряют концентрацию в концовках.

«Боруссия М»

Клуб из Мeнхенгладбаха находится в глубоком кризисе. Команда не может выиграть уже 13 матчей в Бундеслиге подряд. После ничьей с «Фрайбургом» (0:0) и поражений от «Вердера» (0:4) и «Айнтрахта» (4:6) оборонительная линия выглядит одной из самых уязвимых в лиге – 13 пропущенных мячей за пять туров. Несмотря на это, «Боруссия» старается играть в атакующий футбол и регулярно создаeт моменты. Робин Хак остаeтся единственным ярким пятном в нападении – 2 гола и активная роль в построении атак. На выезде команда часто играет надeжнее, чем дома, и в семи из девяти последних гостевых матчей не проигрывала, но сейчас не хватает уверенности и скорости переходов из обороны в атаку.

Факты о командах

«Унион»

  • Забивает в среднем 1.8 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.8 гола за матч
  • Не проигрывает «Боруссии М» в 5 из 6 последних домашних матчей
  • Побеждает в 3 из 4 последних игр на своeм поле

«Боруссия М»

  • Не может выиграть 13 матчей подряд в Бундеслиге
  • Пропускает в среднем 2.6 гола за игру
  • Забивает в среднем 1.6 гола за матч
  • Играет вничью в 2 последних встречах

Личные встречи
50% (6)
25% (3)
25% (3)
16
Забитых мячей
13
1.33
В среднем за матч
1.08
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Германия. Бундеслига, 22 тур
Унион
1 : 2
15.02.2025
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия М
1 : 0
28.09.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия М
0 : 0
28.04.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 14 тур
Унион
3 : 1
09.12.2023
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия М
0 : 1
23.04.2023
Унион
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
2 : 1
30.10.2022
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия М
1 : 2
22.01.2022
Унион
Германия. Бундеслига, 3 тур
Унион
2 : 1
29.08.2021
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 19 тур
Унион
1 : 1
30.01.2021
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия М
1 : 1
26.09.2020
Унион
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия М
4 : 1
31.05.2020
Унион
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
2 : 0
23.11.2019
Боруссия М
Показать все

Прогноз на матч «Унион» – «Боруссия М»

Обе команды уязвимы в обороне, но у хозяев есть преимущество – организация игры и уверенность при домашних матчах. «Боруссия М» не способна стабильно держать темп, особенно при высоком прессинге, который активно применяет «Унион». Берлинцы будут доминировать по владению и количеству ударов, а гости, вероятно, сосредоточатся на контратаках. Сценарий встречи предвещает открытую игру с шансами для обеих сторон, однако «Унион» выглядит более сбалансировано и способен одержать минимальную победу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Униона» – коэффициент 1.88
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

1.88
Победа «Униона»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига Боруссия М Унион
Другие прогнозы
15.10.2025
19:30
1.83
Россия. Кубок, 5 раунд
Арсенал - Сокол
Победа «Арсенала Тула» и тотал меньше 3.5
16.10.2025
17:30
1.86
Россия. Кубок, 5 раунд
Факел - Урал
«Факел» не проиграет и тотал меньше 3.5
16.10.2025
17:30
1.55
Россия. Кубок, 5 раунд
Торпедо - Велес
Победа «Торпедо»
16.10.2025
20:00
1.50
Россия. Кубок, 5 раунд
Черноморец - Кубань Холдинг
Победа «Черноморца»
17.10.2025
21:30
1.88
Германия. Бундеслига, 7 тур
Унион - Боруссия М
Победа «Униона»
17.10.2025
21:45
1.86
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ - Страсбур
Победа «ПСЖ» и обе команды забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 