«Унион» – «Боруссия М»: прогноз и ставки на матч 17 октября 2025 с коэффициентом 1.88

17 октября на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине состоится матч 7-го тура Бундеслиги между «Унионом» и «Боруссией Мeнхенгладбах». Обе команды находятся внизу таблицы и нуждаются в очках, но состояние клубов разное – «Унион» начал стабилизироваться, а гости всe ещe ищут себя после серии неудач.

«Унион»

Команда Урса Фишера стартовала неровно, но постепенно выравнивает игру. После тяжeлого поражения от «Байера» (0:2) берлинцы выиграли товарищеский матч у FSV Luckenwalde (3:0), что позволило немного восстановить уверенность. Ранее «Унион» успел сыграть 0:0 с «Гамбургом» и эффектно победить «Айнтрахт» (4:3), показав, что команда способна забивать даже в напряжeнной игре. Однако оборона остаeтся проблемной: в последних пяти матчах «Унион» пропустил девять голов. При этом атакующая линия выглядит бодро – 9 мячей за тот же период, а лидер нападения Ильяс Ансах набрал хороший темп (4 гола в 7 встречах). На своeм поле берлинцы традиционно действуют смело, но часто теряют концентрацию в концовках.

«Боруссия М»

Клуб из Мeнхенгладбаха находится в глубоком кризисе. Команда не может выиграть уже 13 матчей в Бундеслиге подряд. После ничьей с «Фрайбургом» (0:0) и поражений от «Вердера» (0:4) и «Айнтрахта» (4:6) оборонительная линия выглядит одной из самых уязвимых в лиге – 13 пропущенных мячей за пять туров. Несмотря на это, «Боруссия» старается играть в атакующий футбол и регулярно создаeт моменты. Робин Хак остаeтся единственным ярким пятном в нападении – 2 гола и активная роль в построении атак. На выезде команда часто играет надeжнее, чем дома, и в семи из девяти последних гостевых матчей не проигрывала, но сейчас не хватает уверенности и скорости переходов из обороны в атаку.

Факты о командах

«Унион»

Забивает в среднем 1.8 гола за игру

Пропускает в среднем 1.8 гола за матч

Не проигрывает «Боруссии М» в 5 из 6 последних домашних матчей

Побеждает в 3 из 4 последних игр на своeм поле

«Боруссия М»

Не может выиграть 13 матчей подряд в Бундеслиге

Пропускает в среднем 2.6 гола за игру

Забивает в среднем 1.6 гола за матч

Играет вничью в 2 последних встречах

Прогноз на матч «Унион» – «Боруссия М»

Обе команды уязвимы в обороне, но у хозяев есть преимущество – организация игры и уверенность при домашних матчах. «Боруссия М» не способна стабильно держать темп, особенно при высоком прессинге, который активно применяет «Унион». Берлинцы будут доминировать по владению и количеству ударов, а гости, вероятно, сосредоточатся на контратаках. Сценарий встречи предвещает открытую игру с шансами для обеих сторон, однако «Унион» выглядит более сбалансировано и способен одержать минимальную победу.

Рекомендованные ставки