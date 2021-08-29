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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Боруссия М
Унион - Боруссия М: обзор матча 29 августа 2021
Унион
29.08.2021, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия М
22'
Н. Гисельман
41'
Т. Авонийи
90+1'
Й. Хофманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Боруссия М
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Й. Хофманн
84'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Ф. Нойхаус
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
М. Крузе
82'
Замена
С. Грисбек
️️️️
Р. Хедира
82'
Замена
С. Тойхерт
️️️️
Л. Озтюнали
82'
Замена
К. Беренс
️️️️
Т. Авонийи
73'
71'
Замена
К. Беннеттс
️️️️
А. Плеа
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
Г. Харагучи
61'
Желтая карточка
К. Триммель
52'
46'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Х. Вольф
46'
Замена
Д. Закария
️️️️
К. Крамер
Желтая карточка
Г. Харагучи
45'
ГОЛ! 2:0!
Т. Авонийи
Пас отдал
М. Крузе
41'
ГОЛ! 1:0!
Н. Гисельман
Пас отдал
Г. Харагучи
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
10
Макс Крузе
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
22
Павел Вшолек
ЦФ
9
Кевин Беренс
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
6
Денис Закария
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
14
Конор Носс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
3-3-2-2
16
Люте
32
Баумгартль
31
Кнохе
6
Эккель
17
Гисельман
8
Хедира
28
Триммель
78
Харагучи
21
Озтюнали
14
Авонийи
10
Крузе
4-1-1-3-1
1
Зоммер
29
Скалли
5
Байер
30
Эльведи
5
Бенсебаини
23
Крамер
10
Нойхаус
7
Хофманн
17
Вольф
13
Штиндль
14
Плеа
78
Харагучи
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
78
Харагучи
8
Хедира
13
Грисбек
13
Грисбек
8
Хедира
10
Крузе
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
10
Крузе
14
Авонийи
9
Беренс
9
Беренс
14
Авонийи
21
Озтюнали
36
Тойхерт
36
Тойхерт
21
Озтюнали
14
Плеа
18
Беннеттс
18
Беннеттс
14
Плеа
23
Крамер
6
Закария
6
Закария
23
Крамер
10
Нойхаус
8
Бенеш
8
Бенеш
10
Нойхаус
17
Вольф
7
Херрманн
7
Херрманн
17
Вольф
Остались в запасе
Унион
Боруссия М
1
Фредерик Реннов
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
22
Павел Вшолек
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
22
Павел Вшолек
ЦФ
Остались в запасе
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Унион - Боруссия М
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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