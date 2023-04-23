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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Унион
Боруссия М - Унион: обзор матча 23 апреля 2023
Боруссия М
23.04.2023, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Унион
60'
Ш. Бекер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Унион
Замена
М. Фридрих
️️️️
М. Тюрам
87'
86'
Замена
К. Триммель
️️️️
Д. Руссийон
78'
Замена
М. Пантович
️️️️
Я. Хаберер
78'
Замена
С. Михель
️️️️
Ш. Бекер
Замена
С. Ляйнер
️️️️
Д. Скалли
69'
Замена
Л. Нец
️️️️
Р. Бенсебаини
69'
Замена
А. Плеа
️️️️
Л. Штиндль
69'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
Ф. Нойхаус
69'
68'
Замена
М. Торсбю
️️️️
Э. Лайдуни
68'
Замена
Джордан
️️️️
К. Беренс
60'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Бекер
Пас отдал
Д. Руссийон
Желтая карточка
Н. Эльведи
45'
+4
35'
Желтая карточка
К. Беренс
33'
Желтая карточка
Э. Лайдуни
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
24'
Желтая карточка
К. Итакура
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Натан Н'Гуму
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
27
Милош Пантович
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Омлин
5
Бенсебаини
6
Итакура
30
Эльведи
29
Скалли
5
Вайгль
17
Коне
10
Нойхаус
13
Штиндль
7
Хофманн
9
Тюрам
3-3-2-1-1
1
Реннов
31
Кнохе
5
Дехи
2
Лейте
18
Юранович
8
Хедира
21
Руссийон
93
Лайдуни
19
Хаберер
23
Бекер
91
Беренс
5
Бенсебаини
25
Нец
25
Нец
5
Бенсебаини
9
Тюрам
5
Фридрих
5
Фридрих
9
Тюрам
29
Скалли
22
Ляйнер
22
Ляйнер
29
Скалли
10
Нойхаус
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
10
Нойхаус
13
Штиндль
14
Плеа
14
Плеа
13
Штиндль
21
Руссийон
28
Триммель
28
Триммель
21
Руссийон
93
Лайдуни
2
Торсбю
2
Торсбю
93
Лайдуни
19
Хаберер
27
Пантович
27
Пантович
19
Хаберер
23
Бекер
11
Михель
11
Михель
23
Бекер
91
Беренс
9
Джордан
9
Джордан
91
Беренс
Остались в запасе
Боруссия М
Унион
23
Ян Ольшовски
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
22
Леннарт Грил
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Боруссия М - Унион
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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