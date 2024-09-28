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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Унион
Боруссия М - Унион: обзор матча 28 сентября 2024
Боруссия М
28.09.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Унион
90+6'
Т. Чванчара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Унион
Замена
М. Фридрих
️️️️
А. Плеа
90'
+7
ГОЛ! 1:0!
Т. Чванчара
Пас отдал
Р. Хак
90'
+6
Желтая карточка
А. Плеа
81'
79'
Замена
К. Триммель
️️️️
Я. Хаберер
79'
Замена
Т. Скарке
️️️️
Джордан
Замена
Р. Райц
️️️️
Ф. Сандер
76'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Н. Н'Гуму
76'
Замена
Р. Хак
️️️️
К. Штегер
72'
72'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Б. Холлербах
Желтая карточка
Д. Скалли
69'
Желтая карточка
К. Штегер
67'
62'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
У. Ен Чон
55'
Желтая карточка
Л. Кверфельд
46'
Замена
Л. Кверфельд
️️️️
Т. Роте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
(К)
ОП
16
Филипп Сандер
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
29
Натан Н'Гуму
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
8
Рани Хедира
(К)
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Джордан
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
21
Рокко Райц
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Унион
1
Александер Шволов
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
29
Люка Тусар
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
21
Тим Скарке
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Николас
25
Нец
6
Итакура
30
Эльведи
29
Скалли
5
Вайгль
16
Сандер
7
Штегер
29
Н'Гуму
11
Кляйнденст
14
Плеа
4-1-2-1-2
1
Реннов
7
Фогт
2
Лейте
5
Дехи
4
Роте
8
Хедира
19
Хаберер
13
Шафер
11
Чон
17
Холлербах
9
Джордан
14
Плеа
5
Фридрих
5
Фридрих
14
Плеа
16
Сандер
21
Райц
21
Райц
16
Сандер
7
Штегер
25
Хак
25
Хак
7
Штегер
29
Н'Гуму
70
Чванчара
70
Чванчара
29
Н'Гуму
4
Роте
14
Кверфельд
14
Кверфельд
4
Роте
19
Хаберер
28
Триммель
28
Триммель
19
Хаберер
17
Холлербах
8
Бенеш
8
Бенеш
17
Холлербах
9
Джордан
21
Скарке
21
Скарке
9
Джордан
11
Чон
11
Вертессен
11
Вертессен
11
Чон
Остались в запасе
Боруссия М
Унион
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
Александер Шволов
ВР
6
Алеша Кемлейн
ОП
29
Люка Тусар
ОП
24
Роберт Сков
ПВ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Shio Fukuda
ЦФ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
6
Алеша Кемлейн
ОП
29
Люка Тусар
ОП
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Боруссия М - Унион
3
1
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
11
12
Офсайды
3
1
Количество передач
608
341
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
68
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.76
0.67
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
- : -
01.12.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Унион
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
- : -
05.12.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Шлагер
(Нидербюль)
Стадион:
Боруссия-Парк
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