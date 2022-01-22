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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Унион
Боруссия М - Унион: обзор матча 22 января 2022
Боруссия М
22.01.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Унион
40'
К. Коне
18'
М. Крузе (П)
84'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Унион
88'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
М. Крузе
88'
Замена
Б. Очипка
️️️️
Н. Гисельман
Замена
А. Плеа
️️️️
М. Гинтер
87'
Замена
Д. Скалли
️️️️
Л. Нец
87'
84'
ГОЛ! 1:2!
М. Крузе
Пас отдал
Н. Гисельман
Замена
П. Херрманн
️️️️
Й. Хофманн
79'
71'
Замена
К. Беренс
️️️️
А. Фогльзаммер
70'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Ш. Бекер
66'
Желтая карточка
Р. Кнохе
58'
Замена
К. Мевальд
️️️️
Г. Премель
ГОЛ! 1:1!
К. Коне
Пас отдал
Й. Хофманн
40'
Желтая карточка
М. Фридрих
28'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Крузе
3'
Желтая карточка
Г. Премель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Мамаду Дукуре
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
14
Конор Носс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Унион
16
Андреас Люте
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Кевин Беренс
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Зоммер
30
Эльведи
5
Фридрих
28
Гинтер
25
Нец
6
Закария
22
Ляйнер
17
Коне
10
Нойхаус
7
Хофманн
7
Эмболо
3-3-1-1-2
1
Реннов
31
Кнохе
6
Эккель
32
Баумгартль
28
Триммель
8
Хедира
17
Гисельман
21
Премель
23
Бекер
10
Крузе
9
Фогльзаммер
25
Нец
29
Скалли
29
Скалли
25
Нец
7
Хофманн
7
Херрманн
7
Херрманн
7
Хофманн
28
Гинтер
14
Плеа
14
Плеа
28
Гинтер
17
Гисельман
5
Очипка
5
Очипка
17
Гисельман
21
Премель
8
Мевальд
8
Мевальд
21
Премель
10
Крузе
78
Харагучи
78
Харагучи
10
Крузе
23
Бекер
21
Озтюнали
21
Озтюнали
23
Бекер
9
Фогльзаммер
9
Беренс
9
Беренс
9
Фогльзаммер
Остались в запасе
Боруссия М
Унион
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Мамаду Дукуре
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
Главный тренер
Адольф Хюттер
16
Андреас Люте
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Мамаду Дукуре
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Боруссия М - Унион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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