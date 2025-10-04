5 октября на стадионе «Брентфорд Комьюнити» пройдет матч 7 тура Английской Премьер-лиги, где хозяева примут одного из фаворитов сезона – «Манчестер Сити». Команды подходят к встрече в разной форме: лондонцы радуют атакующей игрой дома, но нестабильны в защите, тогда как команда Гвардиолы постепенно набирает ход после неудачного старта.
«Брентфорд»
Хозяева показали характер в последнем туре, обыграв «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1. Однако в целом команда Томаса Франка нестабильна: 7 очков за 6 туров и 13 место в таблице – результат ниже ожиданий. При этом «Брентфорд» регулярно забивает (в 13 матчах подряд в АПЛ), но при этом имеет проблемы в обороне, пропуская почти в каждой игре.
В нападении на себя берет инициативу Игор Тиаго, уже забивший пять мячей, а также активен Висса, часто создающий моменты. Дома «Брентфорд» традиционно играет смело, делая ставку на быстрые переходы и давление, но оборона часто не выдерживает темпа элитных соперников.
«Манчестер Сити»
«Горожане» уверенно разгромили «Бернли» (5:1) и продолжают набирать очки после скомканного старта. Команда постепенно возвращает привычную мощь в атаке – за 5 матчей 12 голов, а Холанд с 14 мячами в сезоне подтверждает статус лучшего бомбардира лиги.
Однако «Сити» не выглядит непобедимым: проблемы в обороне при контратаках всe ещe просматриваются, особенно на выезде. Несмотря на это, Гвардиола держит высокий темп, и даже в плотном графике его команда сохраняет эффективность. Против «Брентфорда» ожидается доминирование по владению, но не исключены шансы хозяев на быстрых выпадах.
Факты о командах
«Брентфорд»
- Не проигрывает дома в 5 последних матчах
- Забивает в 18 подряд играх
- Пропускает в 5 последних матчах
- Средние показатели: 1.6 забитых, 1.8 пропущенных за 5 матчей
«Манчестер Сити»
- Не проигрывает в 6 последних матчах
- Забивает в 7 подряд играх
- Средние показатели: 2.4 забитых, 0.8 пропущенных за 5 матчей
- Лучшая атака лиги – 14 голов в 6 турах
Прогноз на матч «Брентфорд» – «Манчестер Сити»
«Брентфорд» способен создать сложности даже топ-клубам благодаря скорости и вертикальной игре, особенно дома. Но оборона лондонцев против Холанда и Де Брeйне рискует не выдержать. «Сити» в отличной форме в атаке, и несмотря на плотный календарь, должен доминировать и по владению, и по моментам. Вероятен результативный матч с преимуществом гостей, хотя хозяева могут забить при поддержке трибун.
Рекомендованные ставки
- Победа «Манчестер Сити» с форой (-1) – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75