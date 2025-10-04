5 октября на стадионе «Брентфорд Комьюнити» пройдет матч 7 тура Английской Премьер-лиги, где хозяева примут одного из фаворитов сезона – «Манчестер Сити». Команды подходят к встрече в разной форме: лондонцы радуют атакующей игрой дома, но нестабильны в защите, тогда как команда Гвардиолы постепенно набирает ход после неудачного старта.

«Брентфорд»

Хозяева показали характер в последнем туре, обыграв «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1. Однако в целом команда Томаса Франка нестабильна: 7 очков за 6 туров и 13 место в таблице – результат ниже ожиданий. При этом «Брентфорд» регулярно забивает (в 13 матчах подряд в АПЛ), но при этом имеет проблемы в обороне, пропуская почти в каждой игре.

В нападении на себя берет инициативу Игор Тиаго, уже забивший пять мячей, а также активен Висса, часто создающий моменты. Дома «Брентфорд» традиционно играет смело, делая ставку на быстрые переходы и давление, но оборона часто не выдерживает темпа элитных соперников.

«Манчестер Сити»

«Горожане» уверенно разгромили «Бернли» (5:1) и продолжают набирать очки после скомканного старта. Команда постепенно возвращает привычную мощь в атаке – за 5 матчей 12 голов, а Холанд с 14 мячами в сезоне подтверждает статус лучшего бомбардира лиги.

Однако «Сити» не выглядит непобедимым: проблемы в обороне при контратаках всe ещe просматриваются, особенно на выезде. Несмотря на это, Гвардиола держит высокий темп, и даже в плотном графике его команда сохраняет эффективность. Против «Брентфорда» ожидается доминирование по владению, но не исключены шансы хозяев на быстрых выпадах.

Факты о командах

«Брентфорд»

Не проигрывает дома в 5 последних матчах

Забивает в 18 подряд играх

Пропускает в 5 последних матчах

Средние показатели: 1.6 забитых, 1.8 пропущенных за 5 матчей

«Манчестер Сити»

Не проигрывает в 6 последних матчах

Забивает в 7 подряд играх

Средние показатели: 2.4 забитых, 0.8 пропущенных за 5 матчей

Лучшая атака лиги – 14 голов в 6 турах

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Манчестер Сити»

«Брентфорд» способен создать сложности даже топ-клубам благодаря скорости и вертикальной игре, особенно дома. Но оборона лондонцев против Холанда и Де Брeйне рискует не выдержать. «Сити» в отличной форме в атаке, и несмотря на плотный календарь, должен доминировать и по владению, и по моментам. Вероятен результативный матч с преимуществом гостей, хотя хозяева могут забить при поддержке трибун.

Рекомендованные ставки