«Брентфорд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 1.80

04 октября 2025 10:32
Брентфорд - Манчестер Сити
05 окт. 2025, воскресенье 18:30 | Англия. Премьер-лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Манчестер Сити» с форой (-1)
Сделать ставку

5 октября на стадионе «Брентфорд Комьюнити» пройдет матч 7 тура Английской Премьер-лиги, где хозяева примут одного из фаворитов сезона – «Манчестер Сити». Команды подходят к встрече в разной форме: лондонцы радуют атакующей игрой дома, но нестабильны в защите, тогда как команда Гвардиолы постепенно набирает ход после неудачного старта.

«Брентфорд»

Хозяева показали характер в последнем туре, обыграв «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1. Однако в целом команда Томаса Франка нестабильна: 7 очков за 6 туров и 13 место в таблице – результат ниже ожиданий. При этом «Брентфорд» регулярно забивает (в 13 матчах подряд в АПЛ), но при этом имеет проблемы в обороне, пропуская почти в каждой игре.

В нападении на себя берет инициативу Игор Тиаго, уже забивший пять мячей, а также активен Висса, часто создающий моменты. Дома «Брентфорд» традиционно играет смело, делая ставку на быстрые переходы и давление, но оборона часто не выдерживает темпа элитных соперников.

«Манчестер Сити»

«Горожане» уверенно разгромили «Бернли» (5:1) и продолжают набирать очки после скомканного старта. Команда постепенно возвращает привычную мощь в атаке – за 5 матчей 12 голов, а Холанд с 14 мячами в сезоне подтверждает статус лучшего бомбардира лиги.

Однако «Сити» не выглядит непобедимым: проблемы в обороне при контратаках всe ещe просматриваются, особенно на выезде. Несмотря на это, Гвардиола держит высокий темп, и даже в плотном графике его команда сохраняет эффективность. Против «Брентфорда» ожидается доминирование по владению, но не исключены шансы хозяев на быстрых выпадах.

Факты о командах

«Брентфорд»

  • Не проигрывает дома в 5 последних матчах
  • Забивает в 18 подряд играх
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • Средние показатели: 1.6 забитых, 1.8 пропущенных за 5 матчей

«Манчестер Сити»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Забивает в 7 подряд играх
  • Средние показатели: 2.4 забитых, 0.8 пропущенных за 5 матчей
  • Лучшая атака лиги – 14 голов в 6 турах

Личные встречи
22% (2)
11% (1)
67% (6)
7
Забитых мячей
13
0.78
В среднем за матч
1.44
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
0 : 1
05.10.2025
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Брентфорд
2 : 2
14.01.2025
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Манчестер Сити
2 : 1
14.09.2024
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Манчестер Сити
1 : 0
20.02.2024
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Брентфорд
1 : 3
05.02.2024
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Брентфорд
1 : 0
28.05.2023
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Манчестер Сити
1 : 2
12.11.2022
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Манчестер Сити
2 : 0
09.02.2022
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Брентфорд
0 : 1
29.12.2021
Манчестер Сити
Показать все

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Манчестер Сити»

«Брентфорд» способен создать сложности даже топ-клубам благодаря скорости и вертикальной игре, особенно дома. Но оборона лондонцев против Холанда и Де Брeйне рискует не выдержать. «Сити» в отличной форме в атаке, и несмотря на плотный календарь, должен доминировать и по владению, и по моментам. Вероятен результативный матч с преимуществом гостей, хотя хозяева могут забить при поддержке трибун.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Манчестер Сити» с форой (-1) – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

1.80
Победа «Манчестер Сити» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Брентфорд
Рекомендуем
