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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Манчестер Сити
Брентфорд - Манчестер Сити: обзор матча 28 мая 2023
Брентфорд
28.05.2023, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
86'
Э. Пайннок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Манчестер Сити
Замена
С. Годдос
️️️️
Б. Мбемо
90'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Й. Висса
89'
ГОЛ! 1:0!
Э. Пайннок
Пас отдал
Б. Мбемо
86'
Желтая карточка
Занка
85'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
Ф. Ониика
82'
Желтая карточка
В. Янельт
77'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
А. Хики
70'
Замена
К. Шаде
️️️️
М. Дамсгор
70'
Желтая карточка
М. Дамсгор
66'
63'
Замена
Ш. Чарльз
️️️️
Н. Аке
Желтая карточка
Й. Висса
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Родри
ОП
19
Ши Чарльз
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Бен Найт
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
3-3-1-3
1
Райя
2
Пайннок
15
Ми
25
Занка
3
Генри
27
Янельт
2
Хики
16
Ониика
24
Дамсгор
9
Висса
19
Мбемо
3-3-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
15
Аке
14
Ляпорт
82
Льюис
27
Филлипс
17
Гомес
26
Марез
10
Палмер
47
Фоден
19
Альварес
9
Висса
2
Расмуссен
2
Расмуссен
9
Висса
16
Ониика
26
Баптист
26
Баптист
16
Ониика
2
Хики
10
Да Силва
10
Да Силва
2
Хики
19
Мбемо
7
Годдос
7
Годдос
19
Мбемо
24
Дамсгор
7
Шаде
7
Шаде
24
Дамсгор
15
Аке
19
Чарльз
19
Чарльз
15
Аке
Остались в запасе
Брентфорд
Манчестер Сити
1
Томас Стракоша
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
14
Райан Тревитт
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Бен Найт
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
14
Райан Тревитт
ЦП
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Бен Найт
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Брентфорд - Манчестер Сити
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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