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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Брентфорд
Манчестер Сити - Брентфорд: обзор матча 09 февраля 2022
Манчестер Сити
09.02.2022, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Брентфорд
40'
Р. Марез (П)
69'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Брентфорд
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Ф. Фоден
71'
70'
Замена
Й. Висса
️️️️
Ф. Ониика
ГОЛ! 2:0!
К. Де Брюйне
69'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Р. Марез
67'
62'
Замена
Б. Мбемо
️️️️
С. Годдос
62'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
С. Каньос
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Марез
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Брентфорд
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
4-1-3-2
31
Эдерсон
6
Стоунз
14
Ляпорт
3
Диаш
2
Канселу
16
Родри
19
Стерлинг
26
Де Брюйне
26
Марез
47
Фоден
20
Силва
3-2-3-2
1
Райя
20
Айер
18
Янссон
2
Пайннок
2
Расмуссен
3
Генри
8
Йенсен
23
Нергор
16
Ониика
7
Каньос
7
Годдос
47
Фоден
20
Гюндоган
20
Гюндоган
47
Фоден
26
Марез
10
Грилиш
10
Грилиш
26
Марез
7
Каньос
10
Да Силва
10
Да Силва
7
Каньос
16
Ониика
9
Висса
9
Висса
16
Ониика
7
Годдос
19
Мбемо
19
Мбемо
7
Годдос
Остались в запасе
Манчестер Сити
Брентфорд
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Манчестер Сити - Брентфорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
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2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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