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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Брентфорд
Манчестер Сити - Брентфорд: обзор матча 20 февраля 2024
Манчестер Сити
20.02.2024, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Брентфорд
71'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Брентфорд
90'
+6
Желтая карточка
М. Флеккен
Замена
М. Ковачич
️️️️
Х. Альварес
89'
89'
Замена
С. Годдос
️️️️
М. Расмуссен
89'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Ф. Ониика
Желтая карточка
К. Уокер
82'
78'
Замена
К. Льюис-Поттер
️️️️
С. Регилон
77'
Замена
М. Йенсен
️️️️
В. Янельт
ГОЛ! 1:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Х. Альварес
71'
68'
Желтая карточка
А. Тони
68'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Й. Висса
Замена
Ж. Доку
️️️️
О. Бобб
61'
60'
Желтая карточка
Й. Висса
45'
+2
Желтая карточка
Б. Ми
Желтая карточка
Д. Стоунз
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Саман Годдос
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
6
Стоунз
3
Диаш
95
Аканджи
2
Уокер
16
Родри
47
Фоден
20
Силва
14
Бобб
9
Холанд
19
Альварес
3-3-2-1-1
1
Флеккен
20
Айер
15
Ми
25
Занка
2
Расмуссен
27
Янельт
3
Регилон
16
Ониика
23
Нергор
9
Висса
17
Тони
19
Альварес
8
Ковачич
8
Ковачич
19
Альварес
14
Бобб
11
Доку
11
Доку
14
Бобб
27
Янельт
8
Йенсен
8
Йенсен
27
Янельт
2
Расмуссен
7
Годдос
7
Годдос
2
Расмуссен
16
Ониика
24
Дамсгор
24
Дамсгор
16
Ониика
3
Регилон
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
3
Регилон
9
Висса
11
Мопе
11
Мопе
9
Висса
Остались в запасе
Манчестер Сити
Брентфорд
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Томас Стракоша
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Манчестер Сити - Брентфорд
2
4
Всего ударов по воротам
25
6
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
6
Офсайды
1
3
Количество передач
709
299
Сейвы
2
9
Точность передач %
92
75
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
2.46
0.34
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Ингланд
Стадион:
Этихад Стэдиум
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