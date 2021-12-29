Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Манчестер Сити
Брентфорд - Манчестер Сити: обзор матча 29 декабря 2021
Брентфорд
29.12.2021, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
16'
Ф. Фоден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Манчестер Сити
Замена
С. Годдос
️️️️
Д. Томпсон
82'
Замена
М. Бидструп
️️️️
Ф. Ониика
75'
Замена
С. Каньос
️️️️
Й. Висса
69'
16'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Фоден
Пас отдал
К. Де Брюйне
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
3-2-3-1-1
25
Фернандес
22
Серенсен
18
Янссон
2
Пайннок
2
Томпсон
2
Расмуссен
16
Ониика
8
Йенсен
26
Баптист
9
Висса
17
Тони
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Канселу
14
Ляпорт
15
Аке
3
Диаш
5
Фернандиньо
47
Фоден
20
Силва
10
Грилиш
9
Жезус
26
Де Брюйне
16
Ониика
2
Бидструп
2
Бидструп
16
Ониика
2
Томпсон
7
Годдос
7
Годдос
2
Томпсон
9
Висса
7
Каньос
7
Каньос
9
Висса
Остались в запасе
Брентфорд
Манчестер Сити
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
10
Коул Палмер
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Брентфорд - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
Новости команд
Все
Брентфорд
Манчестер Сити
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
1
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
Холанд подал в суд на польского электрика
Вчера, 20:16
6
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
1
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
Холанд подал в суд на польского электрика
Вчера, 20:16
6
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+