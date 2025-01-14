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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Манчестер Сити
Брентфорд - Манчестер Сити: обзор матча 14 января 2025
Брентфорд
14.01.2025, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Сити
82'
Й. Висса
90+2'
К. Нергор
66'
Ф. Фоден
78'
Ф. Фоден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Манчестер Сити
ГОЛ! 2:2!
К. Нергор
Пас отдал
К. Льюис-Поттер
90'
+2
Замена
Р. Генри
️️️️
М. Расмуссен
87'
87'
Замена
Д. Макэйти
️️️️
Ф. Фоден
ГОЛ! 1:2!
Й. Висса
Пас отдал
М. Расмуссен
82'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
В. Янельт
79'
78'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Фоден
76'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
М. Ковачич
Замена
К. Шаде
️️️️
М. Йенсен
68'
66'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Фоден
Пас отдал
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
(К)
АП
20
Бернарду Силва
АП
17
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Флеккен
22
Коллинс
4
ван ден Берг
2
Расмуссен
27
Янельт
23
Нергор
8
Йенсен
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
19
Мбемо
9
Висса
3-2-3-2
1
Ортега
25
Аканджи
15
Аке
24
Гвардиол
8
Ковачич
27
Нуньес
17
Савиньо
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
26
Де Брюйне
2
Расмуссен
3
Генри
3
Генри
2
Расмуссен
27
Янельт
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
27
Янельт
8
Йенсен
7
Шаде
7
Шаде
8
Йенсен
8
Ковачич
20
Гюндоган
20
Гюндоган
8
Ковачич
47
Фоден
24
Макэйти
24
Макэйти
47
Фоден
Остались в запасе
Брентфорд
Манчестер Сити
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Томас Франк
31
Эдерсон
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Брентфорд - Манчестер Сити
Всего ударов по воротам
18
21
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
4
4
Офсайды
4
0
Количество передач
404
510
Сейвы
6
3
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
9
11
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
16
15
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
2.35
2.1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Сити
- : -
02.12.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
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