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Манчестер Сити - Брентфорд
Манчестер Сити - Брентфорд: обзор матча 12 ноября 2022
Манчестер Сити
12.11.2022, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Брентфорд
45+1'
Ф. Фоден
16'
А. Тони
90+8'
А. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Брентфорд
90'
+8
ГОЛ! 1:2!
А. Тони
Пас отдал
Д. Да Силва
90'
+1
Желтая карточка
М. Йенсен
Замена
Х. Альварес
️️️️
Ж. Канселу
87'
87'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
Ф. Ониика
Желтая карточка
Ж. Канселу
84'
73'
Замена
Й. Висса
️️️️
Б. Мбемо
72'
Желтая карточка
Б. Мбемо
62'
Замена
К. Нергор
️️️️
В. Янельт
ГОЛ! 1:1!
Ф. Фоден
Пас отдал
М. Аканджи
45'
+1
Желтая карточка
Э. Холанд
37'
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Тони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
4
Тристан Крама
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
14
Ляпорт
6
Стоунз
28
Аканджи
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
26
Де Брюйне
9
Холанд
3-3-2-1-1
1
Райя
15
Ми
2
Пайннок
25
Занка
2
Расмуссен
27
Янельт
3
Генри
16
Ониика
8
Йенсен
19
Мбемо
17
Тони
2
Канселу
19
Альварес
19
Альварес
2
Канселу
27
Янельт
23
Нергор
23
Нергор
27
Янельт
16
Ониика
10
Да Силва
10
Да Силва
16
Ониика
19
Мбемо
9
Висса
9
Висса
19
Мбемо
Остались в запасе
Манчестер Сити
Брентфорд
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
10
Джек Грилиш
ЛВ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Мэттью Кокс
ВР
4
Тристан Крама
ЦЗ
7
Саман Годдос
АП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
7
Серхи Каньос
ПВ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
10
Джек Грилиш
ЛВ
26
Рияд Марез
ПВ
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
4
Тристан Крама
ЦЗ
7
Саман Годдос
АП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
7
Серхи Каньос
ПВ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Манчестер Сити - Брентфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
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