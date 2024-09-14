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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Брентфорд
Манчестер Сити - Брентфорд: обзор матча 14 сентября 2024
Манчестер Сити
14.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Брентфорд
19'
Э. Холанд
32'
Э. Холанд
1'
Й. Висса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Брентфорд
Замена
М. Нуньес
️️️️
Савиньо
90'
+2
84'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
М. Дамсгор
Замена
Р. Диаш
️️️️
Д. Стоунз
84'
Замена
Б. Силва
️️️️
Д. Грилиш
84'
82'
Желтая карточка
Н. Коллинс
Желтая карточка
Д. Стоунз
79'
72'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
К. Айер
72'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
В. Янельт
Желтая карточка
Савиньо
47'
Замена
Й. Гвардиол
️️️️
Р. Льюис
46'
Замена
Родри
️️️️
М. Ковачич
46'
45'
+1
Замена
К. Шаде
️️️️
Й. Висса
Желтая карточка
М. Ковачич
42'
ГОЛ! 2:1!
Э. Холанд
Пас отдал
Эдерсон
32'
ГОЛ! 1:1!
Э. Холанд
19'
1'
ГОЛ! 0:1!
Й. Висса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
17
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
16
Джейден Мегома
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
4-2-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
25
Аканджи
6
Стоунз
82
Льюис
20
Гюндоган
8
Ковачич
10
Грилиш
26
Де Брюйне
17
Савиньо
9
Холанд
4-1-1-3-1
1
Флеккен
2
Пайннок
20
Айер
22
Коллинс
4
ван ден Берг
27
Янельт
23
Нергор
19
Мбемо
9
Висса
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
82
Льюис
24
Гвардиол
24
Гвардиол
82
Льюис
6
Стоунз
3
Диаш
3
Диаш
6
Стоунз
8
Ковачич
16
Родри
16
Родри
8
Ковачич
17
Савиньо
27
Нуньес
27
Нуньес
17
Савиньо
10
Грилиш
20
Силва
20
Силва
10
Грилиш
20
Айер
2
Расмуссен
2
Расмуссен
20
Айер
27
Янельт
14
Карвалью
14
Карвалью
27
Янельт
24
Дамсгор
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
24
Дамсгор
9
Висса
7
Шаде
7
Шаде
9
Висса
Остались в запасе
Манчестер Сити
Брентфорд
1
Стефан Ортега
ВР
24
Джеймс Макэйти
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
16
Джейден Мегома
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
24
Джеймс Макэйти
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
16
Джейден Мегома
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Манчестер Сити - Брентфорд
3
1
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
12
3
Нарушения
9
3
Офсайды
1
1
Количество передач
538
460
Сейвы
5
5
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.9
0.92
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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