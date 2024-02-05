Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Манчестер Сити
Брентфорд - Манчестер Сити: обзор матча 05 февраля 2024
Брентфорд
05.02.2024, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
21'
Н. Мопе
45+3'
Ф. Фоден
53'
Ф. Фоден
70'
Ф. Фоден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Манчестер Сити
Замена
Ш. Баптист
️️️️
Н. Мопе
90'
+1
86'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Э. Холанд
Замена
К. Айер
️️️️
С. Регилон
79'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
М. Йенсен
77'
Замена
К. Льюис-Поттер
️️️️
М. Расмуссен
76'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
В. Янельт
76'
71'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Б. Силва
70'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Фоден
Пас отдал
Э. Холанд
53'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Фоден
Пас отдал
К. Де Брюйне
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Ф. Фоден
Желтая карточка
Н. Мопе
31'
ГОЛ! 1:0!
Н. Мопе
Пас отдал
М. Флеккен
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
48
Бенджамин Фредрик
ЦП
14
Итан Брайерли
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
3-3-2-2
1
Флеккен
22
Коллинс
2
Пайннок
15
Ми
3
Регилон
27
Янельт
2
Расмуссен
23
Нергор
8
Йенсен
17
Тони
11
Мопе
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
15
Аке
24
Гвардиол
3
Диаш
16
Родри
26
Де Брюйне
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
19
Альварес
3
Регилон
20
Айер
20
Айер
3
Регилон
11
Мопе
26
Баптист
26
Баптист
11
Мопе
27
Янельт
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
27
Янельт
8
Йенсен
24
Дамсгор
24
Дамсгор
8
Йенсен
2
Расмуссен
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
2
Расмуссен
9
Холанд
8
Ковачич
8
Ковачич
9
Холанд
20
Силва
11
Доку
11
Доку
20
Силва
Остались в запасе
Брентфорд
Манчестер Сити
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
48
Бенджамин Фредрик
ЦП
14
Итан Брайерли
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
48
Бенджамин Фредрик
ЦП
14
Итан Брайерли
ЦП
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Брентфорд - Манчестер Сити
1
Всего ударов по воротам
9
25
Удары в створ
3
15
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
13
Нарушения
2
4
Офсайды
2
0
Количество передач
274
751
Сейвы
12
1
Точность передач %
72
90
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
2
13
xG (ожидаемые голы)
1.03
2.15
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
Новости команд
Все
Брентфорд
Манчестер Сити
АПЛ: шансы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» на победу в матче 12-го тура
09:19
В «Манчестер Сити» случился раскол среди игроков
Вчера, 20:13
«Манчестер Сити» принял серьезное решение по Мареске на фоне неудач
25 ноября
4
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
АПЛ: шансы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» на победу в матче 12-го тура
09:19
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
В «Манчестер Сити» случился раскол среди игроков
Вчера, 20:13
«Манчестер Сити» принял серьезное решение по Мареске на фоне неудач
25 ноября
4
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+